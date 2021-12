Fresco di rinnovo con Motocorsa in WSBK, Axel Bassani ha partecipato all’ultima puntata del 2021 di ‘Motorbike Circus’, raccontandoci della firma e dei piani per il 2022. Il pilota di Feltre ha inoltre ricevuto ‘virtualmente’ il LiveGP Award, premio riservato ai migliori giovani talenti della stagione e conquistato ex aequo con Matteo Bertelle.

Axel Bassani a Motorbike Circus: “Finalmente il rinnovo con Motocorsa”

“Sì, ce l’abbiamo fatta e sono molto contento. Finalmente posso dare della continuità al lavoro svolto quest’anno: visto che abbiamo finito spesso nei primi 5 voglio ripartire da qui. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, qui a casa è un po’ noioso!”

Qual è il programma dei test?

“Noi una data precisa ancora non ce l’abbiamo, onestamente. So che inizieremo verso i primi di marzo, ma penso che con il team riusciremo a fare qualcosa anche prima. Io ovviamente spero di riuscire a fare qualche giro con la mia moto. Il campionato quest’anno inizia ad aprile in fondo.”

Niente Phillip Island nemmeno quest’anno

“Incredibile, è una di quelle piste in cui mi piacerebbe davvero tanto girare, ma tra COVID e problemi non ci sono mai riuscito. Nel 2019 ho fatto la SSP ma per problemi di budget non è stato possibile. Anche quest’anno ci stiamo organizzando con quello che abbiamo, ma sta andando decisamente bene.”

C’è la possibilità di aggiungere Istanbul, ti piacerebbe andarci?

“Anche in Turchia non ci sono mai stato, però ho visto la F1 e la pista sembra molto bella. Visto che il campione del mondo è turco direi che è decisamente giusto andarci. Ci sono tanti piloti di quella nazionalità, non vedo perché non andarci. A vederla da fuori, la pista sembra grande e molto veloce, sono decisamente curioso.”

Alex Dibisceglia