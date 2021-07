Antonio Felix Da Costa esprime la propria soddisfazione ai microfoni di LiveGP alla vigilia della 6h di Monza, terza prova del FIA World Endurance Championship 2021. Il portoghese, incontrato in pit lane, si prepara per dare battaglia dopo il successo in casa a Portimao.

Il #38 del gruppo ha dichiarato: “Sono molto contento di essere a Monza. Ho vinto qui con la World Series, una delle più belle gare che ho fatto in monoposto contro Magnussen e Vandoorne. Stavo lottando contro dei piloti fortissimi che mi hanno permesso di arrivare dove sono oggi”.

Il compagno di auto di Roberto Gonzalez ed Anthony Davidson ha continuato con un commento sul WEC 2021: “La stagione sta andando bene. Andare veloci è importante, ma ci sono altre cose che si possono inserire in un campionato cosi competitivo. United è molto veloce qui a Monza così come WRT. Vincere in casa è stato bellissimo, non avevo mai provato in un Mondiale. A Poritmao è stato un week-end speciale”.

Il campione in carica della Formula E ha espresso la sua opinione sulla stagione in corso, un 2021 che lo vede protagonista: “La Formula E è iniziata bene. Da Roma in avanti siamo andati in crescendo. Nella race-1 di Valencia, nonostante il risultato, avevamo un bion passo. Siamo secondi, tutto è ancora aperto prima del finale”.

Antonio Felix Da Costa: non solo prototipi e Formula E

Il portoghese ha mostrato la sua gioia per l’esperienza in Brasile dello scorso maggio. Ricordiamo la partecipazione e la vittoria di Antonio Felix Da Costa nella ‘Stock Car Pro Series’ in quel di Interlagos, un week-end in cui le emozioni non sono mancate: “Mi sono divertito un mondo in Brasile. È stata la quarta volta per me, é un ambiente di amici in cui mi trovo benissimo. Il campionato è divertente. Ho pensato di correre in quel campionato. Sono macchine divertenti, ma per ora va bene così.

Da Monza – Luca Pellegrini