Sabato 29 agosto, presso la Pinacoteca comunale di Teora (AV), sarà presentato il libro ‘Veloci più del tempo. I protagonisti italiani del Motorsport dagli albori agli anni ‘70′ scritto a quattro mani dai nostri redattori Carlo Luciani e Michele Montesano.

Dopo il successo riscontrato in termini di visualizzazioni ed interazioni con la presentazione online, finalmente il primo libro di LiveGP.it sarà presentato fisicamente. Il volume sarà protagonista della rassegna “Un libro al mese”, ideata dal settore cultura e turismo del comune altirpino. Sarà dunque un’interessante occasione per conoscere e parlare con gli autori del libro, oltre che per scoprire il mondo del motorsport in zone in cui la cultura dei motori non è radicata come altrove.

Al tavolo dei relatori saranno presenti Pietro Sibilia (delegato alla cultura del Comune di Teora), Stefano Farina (sindaco di Teora), Claudio Ciccone (responsabile della comunicazione Circuito Internazionale Napoli), oltre agli autori Luciani e Montesano. Interverrà anche l’editore di LiveGP.it Marco Privitera attraverso un videomessaggio.

Si parlerà quindi dei piloti italiani del mondo dell’automobilismo, sempre presenti fin dalle origini di questo sport. Un’occasione per discutere di storia del motorsport, ma anche di speranze legate al futuro dei piloti italiani, grazie anche alla presenza di Ciccone, figura attiva nel panorama del karting.

‘Veloci più del tempo. I protagonisti italiani del Motorsport, dagli albori agli anni ’70’ ha riscosso un ottimo successo tra gli appassionati, militando ai primi posti della classifica dedicata ai “Bestseller della categoria Motori” di Amazon. Un traguardo che rappresenta un punto di partenza importante per gli autori, già al lavoro con la stesura del secondo volume.

Ricordiamo inoltre che è possibile acquistare il nostro libro su Amazon, disponibile sia in eBook che in versione cartacea.

