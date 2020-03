L’Italia del Motorsport non è rappresentata soltanto dal rosso Ferrari, ma anche da tutti i piloti che hanno portato in alto il vessillo tricolore. Ed è quello che si vuole ripercorrere nel libro “Veloci più del tempo”, la prima opera di LiveGP.it a firma di Carlo Luciani e Michele Montesano. Il debutto letterario dei due nostri redattori vuole ripercorrere le gesta dei nostri piloti, partendo dalla nascita dell’automobilismo, con il leggendario Nuvolari, fino ad arrivare agli anni ’70.









TRA PERSONAGGI ED EPOCHE

Un compito non proprio facile e immediato in cui, il più delle volte, le gesta degli uomini si confondono quasi nella tradizione orale tramandata da padre in figlio. Si passa da un mondo fatto di strade polverose, trabiccoli rudimentali e spericolatezze funamboliche, fino ad arrivare agli anni ruggenti, quando iniziano a far capolino le prime raffinatezze tecnologiche che hanno posto la base per le attuali monoposto.

L’opera è una cavalcata fra trionfi, cadute e resurrezioni. Il pilota viene osannato dalla folla pronta ad applaudirlo all’ennesimo trionfo, ma durissima nell’accoglienza di una possibile sconfitta. Una carrellata di figure di spicco che parte dal duello fra Nuvolari e Varzi, passando ai trionfi mondiali di Nino Farina e Alberto Ascari, fino ad arrivare ai veraci Arturo Merzario e Vittorio Brambilla. Senza dimenticare una densa e corposa nota rosa che ha colorato il mondo automobilistico tricolore (di cui potrete leggere un estratto dedicato a Maria Teresa De Filippis), dalla Formula 1 alle vetture turismo.

Non un semplice libro pieno di numeri e cifre, ma una raccolta che cerca di raccogliere aneddoti e sensazioni di vita vissuta e affrontata a folle velocità. Un’esistenza, quella dei piloti, ricca di adrenalina e voglia di vincere, ma anche di ansia e paura di perdere molto di più che una semplice vittoria. Un rispettoso omaggio a chi ha dedicato la propria vita ad una corsa contro il cronometro, ad un amore per la velocità, ad una caccia ai propri sogni.

DOVE ACQUISTARE IL LIBRO

“Veloci più del tempo. I protagonisti italiani del Motorsport dagli albori agli anni ‘70” è l’opera prima, scritta a quattro mani dai nostri Carlo Luciani e Michele Montesano, che racconta l’epopea e le gesta dei piloti tricolori che più si sono distinti sui campi di gara dalle radici del Motorsport fino ai ruggenti anni ’70. Il libro, edito da Indipendently Published, può essere acquistato sullo store digitale Amazon sia in versione eBook (al prezzo di 4,99 €) che cartacea (a 7,99 €).