Dopo il successo riscosso in termini di vendite, domenica 24 maggio alle ore 16, in diretta sulla pagina Facebook “Teora AV“, ci sarà finalmente la presentazione ufficiale del libro ‘Veloci più del tempo. I protagonisti italiani del Motorsport, dagli albori agli anni ’70’. La prima opera di LiveGP.it, a cura dei nostri redattori Carlo Luciani e Michele Montesano. Il libro sarà protagonista della rassegna “Un libro al mese” del Comune di Teora. Un’interessante occasione per conoscere e parlare con gli autori del libro, oltre che per scoprire le realtà di due comuni del Sud Italia quali Teora e Vaglio Basilicata.

L’INIZIATIVA

In questo particolare periodo legato all’emergenza Coronavirus, data l’impossibilità di organizzare eventi pubblici, l’iniziativa nata dal delegato alla cultura del Comune di Teora Pietro Sibilia non si ferma e diventa online.

L’evento in diretta sarà curato dalla pagina Facebook “Teora AV”, mentre gli interventi saranno di Pietro Sibilia, Stefano Farina (sindaco di Teora), Antonio Senise (sindaco di Vaglio Basilicata), Marco Privitera (editore e fondatore di LiveGP.it). Ovviamente presenti anche gli autori del libro; a moderare l’incontro la nostra redattrice Anna Mangione.

IL LIBRO

‘Veloci più del tempo. I protagonisti italiani del Motorsport, dagli albori agli anni ’70’ sta riscuotendo un ottimo successo, militando costantemente ai primi posti della classifica dedicata ai “Bestseller della categoria Motori”. Un traguardo che ci inorgoglisce e, allo stesso tempo, ci spinge a fare sempre meglio.

Una carrellata di figure di spicco, che parte dal duello fra Nuvolari e Varzi, passando ai trionfi mondiali di Nino Farina e Alberto Ascari, fino ad arrivare ai veraci Arturo Merzario e Vittorio Brambilla. Storie di uomini, ma anche di donne, velocissime ed invidiate dai colleghi maschi, al punto da rifiutarsi di salire sui gradini più bassi del podio insieme a loro.

Una presentazione inedita, che sfrutta la tecnologia per poter unire piccole realtà dell’Irpinia e della Basilicata nel segno del Motorsport. Ricordiamo inoltre che è possibile acquistare il nostro libro su Amazon, disponibile sia in eBook che in versione cartacea.



Leggi anche: LIBRI | VELOCI PIU’ DEL TEMPO. I PROTAGONISTI ITALIANI DEL MOTORSPORT DAGLI ALBORI AGLI ANNI ’70