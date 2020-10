Un libro per scendere nel dettaglio delle attuali monoposto della massima serie, questo è “FORMULA 1 2019 LA TECNICA”. L’opera prima di Paolo Filisetti penna di numerose, e prestigiose testate, come ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Autosprint’ solo per citarne alcune. L’ingegnere e giornalista ripercorre la stagione 2019 di Formula 1 dal punto di vista tecnico con un occhio clinico e mai banale, scendendo a fondo, fin nei dettagli più piccoli. Il libro proposto da Giorgio Nada Editore, che come al solito ci ha abituato ad un vasto catalogo incentrato sul mondo dei motori, anche in questo caso ha raggiunto appieno l’obiettivo.

Un libro da leggere ma soprattutto ammirare

Esatto perché “FORMULA 1 2019 LA TECNICA” è un libro non solo da leggere ma più che altro da ammirare: sono centinaia i disegni tecnici, tutti a colori, utili a capire le novità tecniche portate dai vari team nell’arco della stagione 2019. Si parte da una rapida panoramica dei nuovi regolamenti, gomme e freni per inquadrare bene il contesto tecnico e sportivo della stagione scorsa. Per poi immergersi già nei dettagli tecnici: con i volanti delle moderne Formula 1 veri e propri concentrati tecnologici. Ma il fulcro dell’opera è l’accurata descrizione tecnica delle singole monoposto portate in pista dai vari team nel corso del 2019. Per poi descrivere, Gran Premio dopo Gran Premio, tutte le novità portate in pista per incrementare le performance delle vetture.

Uno sguardo clinico sulla stagione 2019 con una finestra sul 2020

Oltre a descrivere con un linguaggio tecnico ma comprensibile anche al neofita il campionato 2019, l’analisi si estende anche alla stagione in corso. Con annessa la descrizione dettagliata del sistema DAS introdotto dalla Mercedes fin dai test pre-stagionali di Barcellona. Interessante l’ultimo capitolo dedicato alla grafica 3d: nuova frontiera per descrivere al meglio le attuali monoposto. Nello specifico i flussi aerodinamici che investono le vetture e come reagiscono quest’ultime, oltre al funzionamento dei componenti di vitale importanza quali l’impianto frenante.

Un libro per ogni appassionato di Formula 1

“FORMULA 1 2019 LA TECNICA” è il libro giusto per ripercorrere la scorsa stagione di Formula 1 visto con gli occhi di un ingegnere. Un duello sul filo dei millesimi fra Mercedes e Ferrari che si traduce in innovazioni tecnologiche ed evoluzioni tecniche portate ad ogni gara. Paolo Filisetti ha saputo cogliere alla perfezione ogni singolo particolare tecnico, riportandolo con disegni accurati coadiuvati da spiegazioni esaustive e, al contempo, semplici. Pubblicato da Giorgio Nada Editore consta di 208 pagine tutte a colori corredate da centinaia illustrazioni tecniche. È disponibile anche in versione inglese con il titolo “FORMULA 1 2019 TECHNICAL INSIGHTS”. Acquistabile in tutte le librerie e store digitali al prezzo di 35 € (33,25 sul sito dell’editore).

Leggi anche: LIBRI | ‘IL GRANDE LIBRO DELLA FORMULA 1’: L’ENCICLOPEDIA DELLA MASSIMA SERIE

Michele Montesano