Nella seconda parte della puntata 229 di Motorbike Circus è tornato a trovarci il rider argentino del team Motocorsa Ducati, Leandro Mercado, che ci ha raccontato del suo test di giovedì scorso a Misano con il team, di come ha vissuto la quarantena e di alcuni aneddoti della sua carriera.

A cinque anni di distanza dalla prima ed unica apparizione a Motorbike Circus è tornato a trovarci il rider argentino, ormai prossimo all’effettivo debutto in Superbike.

Quarantena e ritorno in sella

“Finalmente è finita questa quarantena” ha esordito Mercado alla fatidica domanda su come avesse passato questo periodo. Continuando il discorso Tati ha detto di aver provato a tornare in Argentina, ma senza fortuna. Volo cancellato: l’argentino è restato ad Imola.

“Finalmente sono riuscito a tornare in sella dopo tanti mesi”, ha continuato Mercado parlando del test svolto giovedì scorso a Misano con la Ducati V4R del team Motocorsa Racing. “Sono molto contento, perché mi mancava questa sensazione, mi mancava la moto, lavorare con il team, è andata molto bene. Sono contento perché siamo riusciti a lavorare bene, anche se per un giorno solo, ma è servito per riprendere il feeling con la moto”.

Primi raffronti tra Panigale V4R e V2

“La prima volta che sono salito sulla V4R a Jerez mi sono tornate le sensazioni che avevo avuto guidando la V2, girando però ho scoperto una moto molto diversa soprattutto nel motore, che mi è subito piaciuto per l’erogazione. Ho scoperto una moto molto rigida, ma ancora da scoprire. La sto scoprendo giro dopo giro, però mi sono trovato subito bene.”

Test di giovedì scorso a Misano

“Il test di giovedì scorso è andato bene, abbiamo fatto quasi 90 giri, che sono serviti soprattutto per me per ritrovare il feeling con la moto dopo tutti questi mesi di stop. Nel pomeriggio abbiamo provato un po’ di cose, dei set up: alla fine per noi è tutto nuovo e stiamo accumulando esperienza, prendendo anche dei dati. E’ stato positivo perché abbiamo capito un po’ di cose, io ho provato ad adattarmi ancora di più a questa moto ed è andata bene, per essere la prima volta dopo questo stop. Sono contento.”

Marco Pezzoni