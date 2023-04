Il GT4 European Series è il protagonista dell’11ma puntata di ‘A Ruota Libera’ dopo li prezioso ruolo di supporto del Fanatec GT world Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in quel di Monza. Audi e BMW si spartiscono i successi nell’impianto lombardo, due giornate d’azione particolarmente interessanti.

Spazio anche alla Michelin Le Mans Cup ed al BTCC, rispettivamente in scena per il primo atto dell’anno tra Barcellona (Spagna) e Donington Park (Regno Unito). Attenzione particolare anche sulla NASCAR Xfinity Series, in scena nell’iconica location di Talladega per una nuova sfida valida per la regular season.

GT4 European Series, Monza: Audi e BMW al top

Benjamin Lariche/Robert Consani (Team Speedcar #3/Audi) e Michael Schrey/Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport/BMW #2) iniziano nel migliore il campionato GT4 imponendosi nella prima competizione dell’anno in quel di Monza. Tante emozioni nella serie continentale, al ritorno nel tempio della velocità dopo un anno d’assenza.

Race-1: Team Speedcar controlla BMW

Team Speedcar #3 ha primeggiato rispondendo colpo su colpo ad ogni assalto di BMW al termine di una race-1 oltremodo interessante. La bagarre non è mancata, la prova è stata anche interrotta con una red flag in seguito ad un multiplo incidente al ‘Serraglio’.

Benjamin Lariche/Robert Consani hanno meritatamente colto il successo davanti a Berkay Besler/Tom Edgar (Borusan Otomotiv Motorsport #12/BMW) ed a Michael Schrey/Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport/BMW #2), protagonisti assoluti nel finale dopo aver beffato la competitiva Audi di Sainteloc Racing.

And here are the winners of the first race of the 2023 GT4 European Series @Autodromo_Monza !#GT4 #GT4Europe #monza pic.twitter.com/70h2wNhuCZ — GT4 European Series (@gt4series) April 22, 2023

Race-2: Piana all’attacco, Schrey concretizza

Gabriele Piana, autore della pole, ha staccato tutti nel proprio stint, Schrey ha concretizzato quanto fatto dall’italiano ed ha vinto in scioltezza la seconda prova del fine settimana di Monza del GT4 Europe. Vittoria più che mai meritata per la coppia di Hofor Racing, per la prima a segno con la nuova M4 GT4.

Seconda piazza per Stefan Bostandjiev/Pavel Lefterov ( Overdrive Racing #23/Porsche), auto protagonista di un contatto al via che ha tolto dai giochi la temibile Audi del Team Speedcar Terza piazza, invece, per Berkay Besler/Tom Edgar #12, bravi a confermarsi al vertice in uno schieramento composto da ben 52 auto.

Prossimo impegno a giugno al Paul Ricard.

Michelin Le Mans Cup, Barcellona: Virage e Spirit of Leman a segno

Gillian Henrion/Julien Gerbi (Team Virage #16) svettano tra le Safety Car al termine della prima prova della Michelin Le Mans Cup in quel di Barcellona. Prima gioia per la coppia per il team citato, meritatamente a segno dopo una bellissima battaglia nel finale.

La Ligier #16 ha avuto la meglio tra le tantissime Safety Car e la coppia di M Racing #86 formata da Hugo Delacour/Guilherme Moura De Oliveira. Il binomio citato ha concluso il podio davanti a Fabien Michal/ Kirill Smal (CD Sport #2).

Win & full podium for the Ligier JS P320 in the @LeMansCup #BarcelonaRound 🔥 Congratulations to the #16 @groupvirage for taking the first chequered flag of the season. The #68 M Racing takes the second place 🥈 and the #2 @CD_Sport ends up on the third step of the podium. 1/2 pic.twitter.com/bbjxfiqbUX — Ligier Automotive (@LigierAutomotiv) April 22, 2023

Prova perfetta, invece, in GTE per Aston Martin. Prima gioia in GT3, a meno di una anno dal titolo in LMP3, per Racing Spirit of Leman #10 con Arnold Robin/Valentin Hasse-Clot, meritatamente vincitori davanti a Nick Jones/Scott Malvern (Team Parker Racing #18/Porsche) ed a Hiroshi Koizumi/Kei Cozzolino (AF Corse #51/Ferrari).

Lunga pausa ora per la Le Mans Cup vista la cancellazione della gara di Imola. Il prossimo evento si terrà dunque a Le Mans in occasione del centenario della leggendaria manifestazione transalpina.

BTCC, Donington Park: Dam Cammish re del bagnato

Dan Cammish ha vinto due delle tre prove inaugurali del BTCC, campionato che è iniziato domenica in quel di Donington Park. Il portacolori di Ford si è imposto in race-1 e 3, mentre la Hyundai di Tom Chilton ha vinto meritatamente la seconda competizione.

Race-1: Cammish vince su Hill

In una Donington Park molto bagnata, la race-1 della stagione si è decisa negli ultimi cinque giri con una bellissima battaglia tra la BMW di Jake Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport) e la Ford di Dan Cammish (NAPA Racing UK).

I due non si sono risparmiati, l’alfiere del marchio tedesco ha dovuto cedere il passo all’ex campione della Porsche Carrera Cup GB. Terza piazza per Tom Ingram (Bristol Street Motors with EXCELR8/Hyundai), sconfitto in volata da Hill che nei giri finali ha sofferto un’usura ecessiva delle gomme.

Debutto eccellente per Andrew Watson (CarStore Power Maxed Racing/Vauxhall Astra), mentre è da evidenziare il ritiro per Ash Sutton. Il #1 di NAPA Racing UK ha dovuto arrendersi dopo pochi metri, out in seguito ad un contatto ed una successiva escursione nell’erba prima di curva 1.

Race-2: Chilton al top con le gomme da bagnato

Tom Chilton ha vinto con una strategia perfetta la race-2 di Donington, prova condizionata dal maltempo. Il britannico di Hyundai (Bristol Street Motors with EXCELR8) ha saputo recuperare dalla 15ma piazza, uno dei pochi che ha disputato tutto l’evento con le gomme da bagnato.

La scelta di partire senza le slick ha pagato, il #3 del gruppo ha allungato sin da subito sulla concorrenza che lentamente entrava ai box per cambiare gli pneumatici. Seconda piazza conclusiva per Adam Morgan (Team BMW) davanti a Sam Osborne (NAPA Racing UK/Ford).

Race-3: Cammish concede il bis

Dan Cammish ha fatto la differenza dalla prima fila, l’ex portacolori di Honda ha salutato presto il resto dei protagonisti. Ottima gestione dell’evento per il 34enne che ha controllato la manifestazione fino alla bandiera a scacchi.

Tom Ingram ha chiuso secondo, Sutton ha concluso terzo. Il pluricampione di Ford ha tentato in tutti i modi di beffare il campione in carica, unico che per ora sembra in grado di impensierire Cammish dopo un primo interessantissimo fine settimana d’azione.

Tra due settimane il primo dei due eventi di Brands Hatch.

NASCAR Xfinity Series, Talladega: Jeb Burton respinge i rivali

Jeb Burton ha vinto la tappa di Talladega della NASCAR Xfinity Series. Secondo acuto in carriera in questa speciale pista per il #27 del Jordan Anderson Racing, perfetto durante l’intero arco di uno spettacolare overtime.

La bagarre non è mancata così come alcuni spettacolari incidenti. Burton ha fatto la differenza nel finale, il 30enne nativo dello Stato della Virginia ha saputo conquistare la sfida davanti a Sheldon Creed (Whelen Chevrolet #2) e Parker Kligermann (Big Machine Racing Spiked Chevrolet #38).

Tra sette giorni la sfida di Dover.

Jeb is taking @JARnascar to Victory Lane for the very first time! pic.twitter.com/0nPGxskVff — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) April 23, 2023

Nella prossima puntata…

Nella prossima puntata scatterà l’International GT Open ed il TCR Europe da Portimao, mentre da Perth rivedremo in scena in Supercars Championship. Azione anche a il GTWC America ed il GTWC Australia, rispettivamente in scena tra NOLA e Perth.

Luca Pellegrini