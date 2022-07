E’ ormai giunta nel vivo l’edizione 2022 di ‘Karting Operazione Trionfo’, il talent ideato da Gianluca Giacchetto che anche quest’anno consentirà ai due vincitori di prendere parte alla finale mondiale di karting. Presso il South Garda Karting di Lonato (Bs), fino a Venerdì 29 Luglio i dodici finalisti (selezionati su un totale di oltre 1400 iscritti) si daranno battaglia per contendersi la ghiotta opportunità. L’intero evento è visibile in diretta streaming sulla home page di LiveGP.it, sull’emittente GO-TV e sui canali Social della manifestazione.

IL SOGNO DIVENTA REALTA’ CON SOLI 70 EURO

Il sogno di trasformarsi da kartista amatoriale a protagonista di una finale mondiale può tramutarsi in realtà. Tutto questo grazie all’iniziativa di Gianluca Giacchetto, imprenditore veneto che ha deciso di cimentarsi in un’avventura capace di raccogliere un numero sempre crescente di consensi. Dal 2019 ad oggi, ‘Karting Operazione Trionfo’ ha raccolto migliaia di adesioni da parte di kartisti di tutte le età, pronti per mettersi alla prova e misurare le proprie abilità nelle varie fasi di selezioni.

Anche quest’anno, soltanto i migliori dodici (sei Under-27 e altrettanti Over-27) hanno avuto l’opportunità di approdare alla finale nazionale, per lanciare la propria sfida al cronometro e contendersi l’imperdibile opportunità di gareggiare nella finale mondiale di Le Mans. Le selezioni sono avvenute in differenti impianti outdoor e indoor e su svariate tipologie di kart, con una parte riservata anche a coloro i quali hanno affrontato una selezione online grazie alla partnership con Racing Team Italia.

LA DIRETTA STREAMING

L’intero evento sarà visibile anche in live streaming sui canali della manifestazione e sulla home page di LiveGP.it, mentre non mancherà la diretta televisiva grazie alla presenza delle telecamere dell’emittente GO-TV. Le iscrizioni per le selezioni 2023 sono già aperte al prezzo agevolato di 60 euro: per tutte le informazioni è possibile visitare il sito Karting Operazione Trionfo.