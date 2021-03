Il week-end ormai alle porte rappresenterà, di fatto, il “primo” appuntamento stagionale per tutti gli appassionati di motorsport. L’avvio dei campionati di Formula 1 e MotoGP (giusto per citare le due categorie “regine”) ci porterà a pieno titolo nel vivo della nuova annata agonistica. Un lungo cammino che ci accompagnerà per oltre otto mesi, tra centinaia di gare e decine di categorie pronte a regalare emozioni. Anche attraverso le pagine e…la voce di LiveGP.it: la nostra squadra, da questo punto di vista, è pronta anche quest’anno per portarvi in prima fila!

OLTRE 40 CAMPIONATI DA SEGUIRE CON NOI

Un team di ventuno collaboratori, pronto per raccontare le gesta dei piloti in pista e garantire la copertura in tempo reale di oltre quaranta categorie. Un impegno e una passione che hanno consentito a LiveGP.it di affermarsi quale testata italiana in grado di garantire la copertura sul maggior numero di campionati, nazionali e internazionali, in ambito motorsport.

Un cammino iniziato ufficialmente il 1° Febbraio 2013, quando la prima versione del sito (allora ancora denominato ‘LiveF1.it’) sbarcò nel mondo del web, in un’epoca in cui le innumerevoli e variegate realtà presenti al giorno d’oggi erano ancora lontane dal proliferare. Una sfida che ben presto venne accompagnata dalla nascita di Radio LiveGP, la prima web radio italiana dedicata interamente al mondo dei motori. Una scommessa, quest’ultima, capace poi di evolversi finendo per abbracciare anche l’aspetto visivo, ed arricchendo progressivamente il proprio palinsesto sino a proporre una programmazione pressoché quotidiana.

IL NOSTRO STAFF

Insomma, noi siamo pronti per accendere i motori: per farlo, avremo come sempre bisogno del vostro supporto, in costante aumento nel corso di questi anni. Ma prima, concedeteci l’opportunità di presentare il nostro team per la stagione 2021!

Marco Privitera (fondatore, proprietario e direttore editoriale)

Vincenzo Buonpane (vice-direttore, responsabile Indycar)

Luca Colombo (caporedattore auto)

Alex Dibisceglia (caporedattore moto, speaker)

Nicola Saglia (correttore bozze, redattore auto)

Julian D’Agata (correttore bozze, redattore auto e moto)

Carlo Luciani (responsabile Formula E, redattore auto)

Michele Montesano (direttore tecnico F1, responsabile WEC, redattore auto)

Beatrice Zamuner (responsabile editoriale Radio LiveGP, redattrice auto)

Stefano De Nicolò (redattore auto, responsabile On The Road)

Giulia Scalerandi (responsabile F3, Italian F4 e EF Open, redattrice auto e moto)

Samuele Fassino (responsabile F2, redattore auto)

Chiara Zaffarano (redattrice auto, responsabile F1 Amarcord)

Luca Pellegrini (responsabile Ruote Coperte, redattore auto)

Anna Mangione (responsabile W-Series, redattrice auto)

Francesco Magaddino (speaker F1)

Mathias Cantarini (responsabile CIV, EWC, Moto E, redattore moto)

Matteo Pittaccio (speaker, responsabile WSBK, redattore moto)

Michele Iacobello (responsabile Moto2, redattore moto)

Fabrizio Crescenzi (speaker, redattore moto)

Chiara Toffolo (responsabile Moto3, redattrice moto)

Nella sezione ‘Chi Siamo’ avete la possibilità di conoscere meglio passioni, esperienze ed ambizioni di chi vi racconta questo fantastico mondo attraverso le pagine di LiveGP.it.

Noi siamo pronti: e voi?!