Per l’ottava puntata della stagione di ‘A Ruota Libera’ vi portiamo nuovamente in America con la NASCAR che ha effettuato il primo evento dell’anno all’interno del COTA. Il Circuit of The Americas ha visto in scena i protagonisti dell’Xfinity e della Truck Series, campionati che come sempre hanno supportato la Cup Series.

NASCAR Xfinity Series, A.J. Allmendinger padrone della scena

Dalla pole alla vittoria per A.J. Allmendinger, al ritorno in Xfinity Series con una Chevy Camaro gestita dal Kaulig Racing. Il #10 ha fatto la differenza come da pronostico, l’americano ha messo tutti in riga controllando a lungo la manifestazione.

Il californiano ha primeggiato davanti a William Byron (Hendrick Motorsports #17/Chevy) e Ty Gibbs (Gibbs #19/Toyota), campione in carica della categoria che per la prima volta in questo 2023 è tornato nella serie. Quest’ultimo, velocissimo nei road corse, ha tentato di beffare i rivali, decisamente superiori nella seconda metà della Stage conclusiva.

"The Dinger is a ringer on the road!" RETWEET TO CONGRATULATE AJ ALLMENDINGER ON HIS NASCAR XFINITY WIN AT COTA! pic.twitter.com/i393ECqZa5 — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 25, 2023

NASCAR Truck Series, Smith ‘brucia’ tutti

Tre su tre per Zane Smith al COTA. Il #38 del Front Row Motorsports ha messo nuovamente tutti in riga, abile nel finale a non lasciare scampo alla concorrenza che si è dovuta accontentare di una bagarre per i restanti posti della Top3.

Il campione in carica di Ford ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Kyle Busch (Kyle Busch Motorsports #51/Toyota) e Ty Majeski (ThorSport Racing #98/Toyota). Sconfitto anche Ross Chastain, presente in via eccezionale come lo stesso Busch a bordo della Chevy Silverado del Niece Motorsports #42.

Particolare, invece, quando accaduto durante la festa di Smith. Il 22enne ha infatti dovuto interrompere bruscamente i propri ‘donuts’ in seguito ad un principio d’incendio nella parte posteriore della vettura, una situazione pericolosa che si è verificata pochi minuti dopo la chiusura dell’evento.

Nella prossima puntata…

Nella prossima puntata tornerà protagonista dall’Australia il Supercars Championship, campionato che supporterà il GP di F1 di Melbourne. Tanta azione in pista anche negli USA con la NASCAR, mentre in Italia ci sarà da divertirsi a Monza con il primo fine settimana della Formula X. Occhi puntati sulle ruote coperte con il debutto assoluto del GT4 Italy, neonata realtà che riceverà il supporto di SRO.

Luca Pellegrini