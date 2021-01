Il mondo del motorsport è in lutto per la scomparsa di Adrian Campos. Figura di riferimento dell’automobilismo spagnolo, imprenditore, manager e titolare dell’omonimo team, Campos è scomparso all’età di 60 anni in seguito ad un problema cardiaco. Nel corso della sua carriera da pilota è arrivato anche a gareggiare in Formula 1 nelle stagioni 1987-88, prendendo parte a 17 Gran Premi con la Minardi.

La notizia della morte di Campos è iniziata a diffondersi poco dopo la mezzanotte. A dare il triste annuncio è stato Alejandro Agag, patron della Formula E e grande amico di Campos, il quale ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. Poco più tardi è arrivata la conferma ufficiale da parte dei profili social del team Campos Racing, con le manifestazioni di cordoglio che sono prontamente arrivate da tutto il mondo dei motori.

Hoy es el día más triste en la historia de Campos Racing. Nuestro Presidente y fundador, Adrián Campos Suñer, nos ha dejado. Su corazón dejó de latir, pero su memoria será el motor que nos mantendrá a todos luchando por seguir su legado… Descanse en Paz. pic.twitter.com/W7tPSL8WHN — Campos Racing (@CamposRacing) January 28, 2021

DA PILOTA A IMPRENDITORE: CHI ERA ADRIAN CAMPOS

Prima di affermarsi con successo nel ruolo di manager e titolare dell’omonimo team, Adrian Campos era stato un pilota capace di riportare il vessillo spagnolo in Formula 1 nella seconda metà degli anni ’80. Merito di Gian Carlo Minardi, che lo volle con sé nel 1987 affiancandolo ad Alessandro Nannini, mentre l’annata successiva lo vide in seno alla scuderia faentina insieme al connazionale Luis-Perez Sala. Per lui le soddisfazioni si rivelarono modeste nella categoria regina, tanto da indurlo a passare alle ruote coperte. In questo ambito, per Campos arrivò la conquista del titolo spagnolo Turismo nel 1994 e la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans nel 1997, anno al termine del quale appese il casco al chiodo fondando il proprio team.

LO SCOPRITORE DI ALONSO

Quella del Campos Racing è un’avventura ricca di soddisfazioni, che ha visto il suo titolare attivo anche nel ruolo di scopritore di talenti. Tra di essi, impossibile non citare Fernando Alonso, da lui lanciato nella Euro Open Movistar by Nissan e in seguito approdato in Formula 1 proprio con Minardi. Dopo le esperienze nella World Series e nella Formula 3 spagnola, il team nel 2005 è approdato nella nascitura GP2, con Campos che in seguito è stato tra i fondatori del progetto Hispania Racing Team.

Dopo alcuni anni di transizione, la scuderia spagnola è tornata prepotentemente alla ribalta nel corso delle ultime stagioni, gareggiando con successo nel WTCC (fino al 2017), in Formula 2 e Formula 3, dove è tutt’ora presente. Più volte si è parlato di un possibile ingresso del Campos Racing nella massima serie, anche se la voci non hanno poi trovato riscontro effettivo.

Con oltre 35 anni di presenza nel mondo del motorsport, Adrian Campos è considerato una delle leggende in questo settore del proprio Paese. Le reazioni di cordoglio e incredulità che stanno arrivando in queste ore da tutto il mondo ne sono la riprova. Il suo team ha già espresso la volontà di proseguire il proprio cammino, attraverso un toccante messaggio sui social: “Il suo cuore ha smesso di battere, ma la sua memoria sarà il motore che ci farà lottare per continuare la sua eredità…riposa in pace”.

Marco Privitera