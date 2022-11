Si è spento questa mattina a 87 anni l’ingegner Mauro Forghieri, ex direttore tecnico della Ferrari con cui ha conquistato sette titoli piloti e quattro costruttori nel periodo che va dal 1960 al 1984. Un personaggio di enorme rilievo per la Casa di Maranello e per l’intero mondo dei motori, nel cui ambito ha rappresentato una delle figure di riferimento per la sua genialità e le sue intuizioni tecniche.

UN LEGAME INDISSOLUBILE CON MODENA

Una vita legata alla Ferrari e alla sua Modena, quella città che come da lui stesso ammesso decise di non abbandonare, nonostante tante offerte ricevute dall’estero: “Durante la carriera ho avuto molte occasioni di andare a lavorare all’estero, ma ho sempre rifiutato perché avrebbe significato lasciare Modena. Anche quando mi sposto non perdo occasione di parlare della mia città, che amo profondamente e orgogliosamente, così come la amano tanti modenesi”: queste le sue parole nel giorno del suo 87° compleanno, quando ha ricevuto la cittadinanza onoraria della sua città.

SUCCESSI E VITTORIE IN FERRARI

La sua storia d’amore con il Cavallino iniziò nel lontano 1960, quando conseguita la laurea in ingegneria meccanica fu voluto proprio dal Drake in persona, assumendo nel 1962 il ruolo di direttore tecnico al posto di Carlo Chiti.