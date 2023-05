A Valencia si è svolto il secondo round dell’anno della JuniorGP, il campionato organizzato dalla FIM e pensato per essere la principale porta d’accesso al Motomondiale.

Nel Mondiale Junior Moto3 Angel Piqueras fa il bis

Nella prima gara del weekend Angel Piqueras ha battuto in duello il rookie Joel Esteban, in grande spolvero. P3 per Luca Lunetta al primo podio di categoria. Lo seguono Jacob Roulstone, Nicola Carraro e Alessandro Morosi. In P8 ha chiuso Elia Bartolini.

In Gara 2 Piqueras se l’è dovuta vedere con il teammate Bartolini e le Aspar di Roulstone ed Esteban. Alla Adrian Camopos, Angel ha fatto un doppio sorpasso incredibile ai danni di Esteban e Bartolini che, toccatisi, sono finiti a terra. Termina quindi la gara con primo Piqueras, seguito da Roulstone. P3 Alvaro Carpe, che beffa Lunetta quarto.

La classifica della JuniorGP vede Angel Piqueras con 70 punti in totale seguito da Jacob Roulstone a -26 e gli italiani Luca Lunetta e Nicola Carraro rispettivamente a -28 e a -30.

In Moto2 e in Superstock 600 i vincitori sono quelli dell’Estoril: Senna Agius e Daniel Munoz

Nell’Europeo Moto2 la storia è rimasta la stessa: Senna Agius, partito dalla pole, ha vinto in solitaria. Completano il podio un grande Mattia Rato e un velocissimo Carlos Tatay, costretto alla rimonta per un errore in partenza. I due non sono altro che i due primi inseguitori di Agius in classifica, rispettivamente con 31 e 39 lunghezze di svantaggio.

Nella gara dell’Europeo Superstock 600, Daniel Munoz ha resistito da Eric Fernandez, fortunato nel poter riprendere la gara dalla seconda posizione dopo la caduta, avvenuta poco prima dell’esposizione della bandiera rossa. Terzo posto per l’azzurro Dino Iozzo che precede l’australiano Archie MacDonald. Attualmente la classifica premia Munoz con 50 punti, con Marc Garcia e Alex Millan come primi inseguitori rispettivamente a -21 e a -24.

In European Talent Cup Maximo Quiles compie un’impresa incredibile

Il grande protagonista della giornata nell’European Talent Cup è stato senza ombra di dubbio Maximo Quiles. Il classe 2008 del team Aspar, nonostante in Gara 1 fosse stato costretto a partire ultimo e ad eseguire un long lap penalty per guida irresponsabile nelle qualifiche, è riuscito rapidamente a risalire il folto gruppo, portandosi in testa e vincendo la corsa con quasi 10 secondi di vantaggio. Termina secondo un ottimo Guido Pini; seguono Rico Salmela, Dodò Boggio e Giulio Pugliese. Mentre si stavano giocando il podio, Jesus Rios ha centrato Casey O’Gorman, Alberto Ferrandez e il vincitore delle due gare dell’Estoril Brian Uriarte che, rialzatosi, ha terminato ottavo.

Anche in Gara 2 Quiles è scappato, non lasciando possibilità agli avversari. Terminano sul podio Uriarte e Ferrandez. P4 Boggio, seguito da Rios e Pini, penalizzato con un long lap per track limits. Chiude il gruppo Salmela, in P7. Al momento il campionato sembra una lotta a due tra Maximo Quiles, 83 punti, e Brian Uriarte a 78.

La JuniorGP tornerà tra due settimane a Jerez de la Frontera. Al Ricardo Tormo si tornerà, poi, per l’ultimo round stagionale.

Francesco Sauta