Il JuniorGP apre il 2022 a Estoril con una gara mozzafiato ed un finale inaspettato: Tatchakorn Buasri conquista la prima vittoria del campionato. Il pilota thailandese di Honda Racing Thailand ha guadagnato i 25 nonostante abbia chiuso in 2^ posizione sotto la bandiera a scacchi. Infatti, il primo ad passare sotto la bandiera a scacchi è José Antonio Rueda. Il pilota del team Monlau è stato retrocesso di una posizione a causa dei track limits all’ultimo giro: lo spagnolo è andato oltre i limiti della pista nell’ultimo passaggio, finendo così secondo sul podio. Chiude il podio la Husqvarna di David Salvador, fresco dalle uscite nel mondiale per sostituire John McPhee.

FUORI DUE PROTAGONISTI

La gara ha visto un’uscita di scena da parte di due favoriti della vigilia: si parla di Harrison Voight e Angel Piqueras. I due erano nel gruppo di testa, con l’australiano di SIC58 che ha addirittura condotto la gara nelle prime fasi. Proprio il pilota Honda ha perso il posteriore in uscita dal tornantino, cadendo e coinvolgendo così lo spagnolo di Estrella Galicia. Entrambi i piloti si sono così eliminati, ma hanno comunque dimostrato grande velocità. Infatti, Piqueras ha già fatto un podio in questa stagione di Rookies Cup, mentre Voight si trova attualmente 6° nella classifica generale.

QUARTO AL PHOTOFINISH ALONSO

David Alonso, ultimo campione della Red Bull Rookies Cup e favorito per la vittoria del campionato JuniorGP, ha chiuso solo al 4° posto. Il #80 del team Aspar ha condotto una gara di testa, ma gli è mancato qualcosa nelle ultimissime fasi per agguantare il podio. Uscito indietro dall’ultima curva, grazie alla scia Alonso è riuscito a bruciare sia Adrián Cruces (5°) che Facundo Llambias (6°).

BUONA PRESTAZIONE PER GLI ITALIANI

Nel JuniorGP a Estoril hanno preso parte anche i piloti italiani, con dei buoni risultati. Filippo Farioli ha chiuso in ottava posizione nel suo debutto per il team Aspar dopo le prove convincenti nella Rookies Cup tra Algarve e Jerez. Tredicesima posizione invece per Luca Lunetta, che dopo una partenza non ottimale era riuscito a recuperare fino alla top 10, ma poi ha chiuso ai margini della zona punti. Ci si aspettava di più dal #58, secondo classificato nella Gara 2 di Jerez, a soli pochi millesimi dalla vittoria nel monomarca KTM. Fuori dalla zona punti è Alessandro Morosi, 16° a cinque secondi dai piloti avanti a lui. Pasquale Alfano e Mattia Volpi chiudono rispettivamente in 22^ e 23^ posizione.

I RISULTATI DEL JUNIORGP A ESTORIL

Valentino Aggio

