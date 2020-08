Dopo la pioggia di critiche per lo spaventoso incidente provocato in Austria, Johann Zarco prova a mettersi alle spalle le polemiche e a ripartire. Il pilota francese, nello scontro con Morbidelli, ha riportato la frattura dello scafoide e nella mattinata di oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico a Modena.

L’ex pilota KTM nonostante l’infortunio vuole scendere in pista a Spielberg, anche se le sue condizioni saranno da valutare non appena inizierà il weekend. È probabile infatti che Zarco salterà le prove libere del venerdì per evitare di stressare ulteriormente la zona fratturata. Intanto, domani sia lui che Morbidelli si presenteranno davanti alla commissione disciplinare per spiegare quanto è accaduto in pista.

Zarco con tutta probabilità porterà con sé le telemetrie per dimostrare come non ci sia stata alcuna frenata volontaria per ostacolare il collega italiano. Inoltre, alla Gazzetta dello Sport, il pilota ha dichiarato di aver parlato con Morbidelli e Rossi a proposito dell’accaduto: “Con Franco abbiamo parlato tanto, ma solo via messaggi, era già partito. Con Valentino siamo stati circa quindici minuti da soli, ed è stato un bel colloquio“.

Pace fatta dunque tra i colleghi, che si rivedranno il prossimo weekend sempre al Red Bull Ring.

Michele Iacobello