Jean Alesi ha poi dichiarato di aver voluto fare “un brutto scherzo” al cognato, in procinto di separazione con la sorella, “senza immaginare di provocare tale danno”. Il cognato ha detto di non avere problemi con l’ex pilota, ma ha sporto denuncia per i danni procurati al suo ufficio.

Insomma, una vicenda personale che non fa onore all’ex pilota Ferrari, che per questo nei prossimi mesi sarà processato e dovrà sperare in una pena non troppo severa nei suoi confronti e dei suoi complici, tra cui il figlio Giuliano, impegnato quest’anno in Giappone in Super Formula.

Carlo Luciani