Emozioni e brividi nel terzo round stagionale a Spa Francorchamps dell’Italian F4 Championship. Dopo il successo conquistato in gara-1, James Wharton conclude con due podi vincendo gara-2 e chiudendo terzo nella seconda manche, quest’ultima conquistata in rimonta da Ugo Ugochukwu. Poca fortuna per gli italiani, con un contatto che ha eliminato Alfio Spina e Brando Badoer in gara-2, poi interrotta con la bandiera rossa in seguito ad un pauroso incidente verificatosi al Raidillon.

GARA-2 TERMINA CON BANDIERA ROSSA

Dopo le vicissitudini del sabato, anche nella seconda manche in pista è entrata in azione la Safety Car, in una gara partita inizialmente senza contatti che poi però si è trasformata in un “inferno”. Ma partiamo dall’inizio: il primo contatto è tra Hausmann e Lucchetti, con l’italiano costretto al ritiro dopo la rottura della sospensione anteriore sinistra che non gli permette di continuare la gara. Terminato il regime di Safety Car, la gara riparte ma a 17 minuti dal termine arriva un contatto tutto italiano: Alfio Spina e Brando Badoer sono i coinvolti. Spina aggancia il posteriore del pilota veneto del team Van Amersfoort Racing, che rimane bloccato nella ghiaia.

La gara riparte ma basta attendere un solo minuto per vedere esposta la bandiera rossa: un incidente spaventoso coinvolge ben cinque piloti nel tratto Eau Rouge-Radillion. Beeton, in scia a Domingues, nel tentativo di sorpassarlo sbaglia i calcoli e lo aggancia nel posteriore facendo perdere il controllo della vettura al proprio compagno di team. Domingues viene scaraventato sul muro alla propria destra, per poi venir carambolato al centro del rettilineo del Kemmel coinvolgendo anche James Egozi, Matteo Quintarelli, Bhirombhakdi Nandhavud e Etan Ischer. La gara viene immediatamente bloccata con il resto del gruppo che rientra in pit lane.

Per fortuna tutti i piloti escono illesi, ma grande è lo spavento di una dinamica che ha ricordato quella in cui perse la vita lo sfortunato Anthoine Hubert in F2. La gara non è quindi ripartita ed il successo è andato a Wharton davanti a Sztuka e Lindblad. In zona punti anche Bohra, narac e David, mentre Ugochukwu, Al Dhaheri, Pradel e Elkin hanno completato la top ten.

STRABILIANTE UGO CONQUISTA GARA-3

Uno scatenato Ugo Ugochukwu vince gara-3 partendo dalla sesta piazza. Lo statunitense è riuscito a guadagnare diverse posizioni ed a piazzarsi al top già nei primi giri di gara. In seconda piazza la Tatuus del team US Raacing di Zachary David, che arriva a meno di un secondo dal leader della corsa. Terza posizione per il vincitore di gara-1 e gara-2 James Wharton: tre podi per lui in questo weekend di Spa. Primo degli italiani Brando Badoer, che conclude quarto dopo un weekend non semplice per lui.

Fuori per un contatto Rashid Al Dhaheri e Ariel Elkin, con il primo rimasto bloccato nella ghiaia di curva 1. Grande peccato per il poleman di gara-3 Kacper Sztuka: il pilota del team US Racing è rimasto coinvolto in un contatto nelle prime battute che lo ha costretto al pit. Per quanto riguarda il resto degli italiani, bene Nicola Lacorte in ottava piazza con il team Prema Racing. Undicesima piazza per Alfio Spina, mentre Davide Larini termina in diciassettesima, Guido Lucchetti in ventunesima e Matteo Quintarelli in ventitreesima posizione.

I RISULTATI DI GARA-3

Fabrizio Giuseppe Pignatelli