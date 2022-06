L’Italian F4 2022 sta mettendo in evidenza il talento di due giovanissimo prospetti del motorsport. Andrea Kimi Antonelli completa la tripletta a Spa-Francorchamps centrando la quinta vittoria nelle ultime sei gare di campionato. Al contempo Rafael Camara resta leader di campionato grazie a una magia in gara-3: prima stalla in partenza poi effettua un recupero che ha del miracoloso dalla trentaquattresima posizione alla terza. Ora i due sono divisi da appena tre punti.

Antonelli fa tripletta a Spa-Francorchamps

Andrea Kimi Antonelli vince con un margine sottile gara-2 mentre è schiacciante il dominio in gara-3, con Camara costretto a rimontare dal fondo della griglia. Nella corsa disputata in mattinata sono a sorpresa Dunne e Bedrin a completare il podio mentre in gara-3 torna il dominio Prema con quattro vetture davanti a tutti e un Camara capace di recuperare ben trentuno posizioni in poco più di venti minuti di gara.

Tanti duelli in gara-2

Se la vittoria di gara-1 non è stata più messa in discussione passata la prima metà della corsa, la seconda gara del weekend si presenta sin dalle prime battute più spumeggiante. Antonelli mantiene la leadership dopo la prima tornata ma Camara mette più volte in discussione la prima posizione del pilota bolognese prima di subire un pesante calo nelle fasi finali della corsa, sopravanzato da Alex Dunne e Nikita Bedrin.

Dunne, reduce da una poco convicente gara-1, cambia marcia nella seconda corsa riuscendo anche ad impensierire la leadership di Antonelli nei giri finali. Il pilota irlandese chiude al secondo posto davanti a Bedrin. A sorpresa giù dal podio le Prema del capo classifica Camara e dell’australiano James Wharton, quinto. Prosegue la crescita del rookie nato negli Stati Uniti ma con licenza singaporiana Nikhil Bohra, sesto al traguardo firmando il suo miglior risultato nella categoria. La Prema di Charlie Wurz chiude in settima posizione precedendo Ivan Domingues, Marcus Amand e Maya Weug.

Antonelli e Camara si esaltano nell’ultima gara del weekend

Clamoroso al via di gara-3: Camara, partito dalla pole position, stalla al via ed è costretto a ripartire dal fondo del folto gruppo di partecipanti al weekend belga; ne approfitta Antonelli per portarsi al comando. Passano poche centinaia di metri e un contatto tra Bedrin e Wharton mette out il pilota australiano. Inizio shock per il team Prema, che vedeva tutte e cinque le proprie vetture nelle prime tre file dello schieramento.

Mentre Bedrin viene punito con un pesante drive-through, che lo costringe a lasciare la terza posizione, Camara inizia una rimonta straordinaria che lo porta rapidamente dalla trentaquattresima posizione alla zona punti. Con Antonelli che scappa via con facilità seguito a distanza da Laursen, Camara recupera sino alla terza posizione sopravanzando anche il compagno di team Wurz, completando una rimonta memorabile. Le Prema arrivano in parata: Antonelli precede, con ampio margine, Laursen, Camara e Wurz. Quinta posizione per Dunne davanti a Sztuka, Amand, Stenshorne, Barnard e Bohra. Ancora a un passo dalla zona punti Brando Badoer, undicesimo.

La situazione di campionato

Campionato che vede Antonelli, dopo la tripletta ottenuta a Spa-Francorchamps, lontano appena tre punti da Camara. Ricordiamo che il talentino italiano era uscito dal primo round di Misano con appena un punto all’attivo. Dietro il vuoto: Dunne si stacca ulteriormente nonostante il passo avanti rispetto alla giornata di ieri e paga ora 39 punti dal vertice. Solo due settimane di attesa prima di rivedere nuovamente l’Italian F4 in pista, questa volta sul tracciato di Vallelunga.

Samuele Fassino