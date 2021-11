Dopo aver completato gli ultimi tre round della stagione 2021, Andrea Kimi Antonelli viene confermato tra le fila del team Prema per la prossima annata della Italian F4. Il pilota bolognese, appena 15enne, è tra le più brillanti promesse del motorsport, dopo aver vinto tutto quanto possibile nel karting.

Andrea Kimi Antonelli resta con Prema nel campionato della F4 Italia dopo l’ottimo debutto nel finale di stagione 2021

Il subentro a stagione in corso nel campionato italiano di Formula 4 ha confermato il potenziale del pilota italiano, salito sul podio in tutte e tre le gare del weekend nell’ultimo round di Monza. Dopo aver preso confidenza con la categoria, Antonelli inizierà la stagione 2022 come atteso protagonista.

🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨 Andrea Kimi Antonelli stays with PREMA for 2022 Formula 4 campaign! 📰: Full announcement here ↘️https://t.co/abapIswnwu 📸 @F1Joan @fotoformulak pic.twitter.com/z0Jljt0ad5 — PREMA (@PREMA_Team) November 12, 2021

LA SODDISFAZIONE DI ANTONELLI

“Sono molto felice di annunciare che gareggerò con Prema nella stagione 2022”, le parole del giovane pilota nel comunicato stampa di annuncio. “So di essere in un buon team e nel posto giusto. Non vedo l’ora di vedere cosa succederà e di raggiungere grandi risultati con il team. Sono impaziente di iniziare la nuova stagione.”

Grande soddisfazione anche da parte del team principal Prema Angelo Rosin, che dichiara: “Siamo contenti di continuare a lavorare con Kimi nel 2022. Giudicando ciò che abbiamo potuto vedere fino a ora, il suo potenziale è evidente e non vediamo l’ora di scoprire quanto potremo raggiungere assieme a partire da questo momento. La preparazione sarà fondamentale, siamo quindi totalmente focalizzati nel supportare Kimi in modo che lui possa affinare e definire le sue doti straordinarie.”

Samuele Fassino

