Ugo Ugochukwu sarà ancora fra le fila del team Prema nella stagione 2023 dell’Italian F4 Championship. A differenza di quest’anno, quando il giovane statunitense ha alternato il proprio impegno tra il campionato nostrano e quello tedesco con la scuderia veneta, il 2023 vedrà il pupillo McLaren impegnato in maniera full-time nella serie tricolore. A dividere con lui il box il pilota FDA James Wharton.

Una carriera brillante già dal mondo del karting per il 15enne nativo di New York, che ha avuto tra i suoi acuti la conquista del campionato europeo FIA OKJ nel 2020. Ugochukwu, supportato da McLaren Racing, ha quindi esordito quest’anno in monoposto, chiudendo terzo assoluto il British F4 Championship, con la conquista del campionato riservato ai debuttanti, grazie a 2 vittorie e 11 podi.

Si è poi diviso fra campionato italiano e ADAC F4, difendendo i colori del team Prema, conquistando 4 podi nel nostro campionato e due in quello teutonico. Da sottolineare che gli impegni del classe 2007 scatteranno già dalla partecipazione in F4 UAE ad inizio 2023.

LE DICHIARAZIONI DI UGOCHUKWU

“Sono molto contento di correre con il team Prema nel 2023 – ha esordito Ugo – Mi hanno fatto sentire il benvenuto quest’anno. Mi trovo bene nel team e penso che lavoreremo bene insieme. Le gare che ho fatto nel 2022 sono state positive e non vedo l’ora di migliorare il prossimo anno” ha concluso Ugochukwu.

IL CALENDARIO ITALIAN F4 2023: START DA IMOLA E CHIUSURA A VALLELUNGA

Nel frattempo, è stato diramato il calendario 2023 della serie tricolore, che prevede 7 round in totale: da Imola (a fine aprile) a Vallelunga (metà ottobre), passando per le tappe estere di Spa Francorchamps e Paul Ricard.

La stagione inizierà, come detto, sul tracciato del Santerno dal 21 al 23 aprile. Due appuntamenti invece a maggio, con il secondo e il terzo round a Misano (il 5-7) e Spa-Francorchamps, due settimane più tardi (26-28).

Si tornerà quindi in Italia, più precisamente nel Tempio della Velocità a Monza il 23-25 giugno, prima di affrontare la seconda tappa estera, a Le Castellet il 21-23 luglio. Una lunga pausa estiva precederà il rientro in pista nel week-end del 29 settembre-1° ottobre al Mugello.

Il sipario sulla stagione, infine, calerà sul circuito romano di Vallelunga il 13-15 ottobre.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: ITALIAN F4 | MUGELLO, GARE 2-3: ANTONELLI INSAZIABILE, DOPO IL TITOLO ARRIVA LA TRIPLETTA