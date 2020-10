Scattato dalla pole position, Andrea Rosso vince in solitaria al Mugello gara-1 della Italian F4, nelle difficile condizioni atmosferiche del weekend toscano. Il pilota portacolori del team Cram Motorsport non è mai stato impensierito dagli inseguitori, Gabriel Bortoleto su tutti, che ha rimontato dalla dodicesima alla seconda posizione.

Andrea Rosso si prende la scena di gara-1 al Mugello della Italian F4

Il meteo condiziona il sabato della Italian F4, con la pioggia protagonista nella qualifica della mattinata così come nella gara del pomeriggio. Mentre la vittoria di Rosso non è mai stata messa in discussione, una grande prestazione ha portato Gabriel Bortoleto a rimontare sino alla seconda piazza, recuperando dieci posizioni rispetto al via. Un risultato sorprendente visto che la partenza sotto regime di safety car non ha sicuramente favorito i sorpassi.

Terzo posto per Felipe Urgan, bravo a conquistarsi la posizione su Gabriele Minì proprio nelle primissime fasi dopo l’uscita di scena della safety car. Minì che a bordo della sua Prema ha chiuso al quarto posto conquistando punti importanti in ottica campionato. Quinta posizione per Leonardo Fornaroli, davanti a Dino Beganovic; lo svedese della Prema ha concluso la gara in volata, battuto per una manciata di decimi dal compagno di team Minì e dallo stesso Fornaroli.

In ottica classifica generale, Gabriele Minì guadagna ancora terreno sui rivali. Francesco Pizzi ha terminato la sua gara solamente in nona posizione, mentre sia Jonny Edgar che Jack Crawford si sono resi protagonisti di pesanti errori nei primi giri di gara che non gli hanno permesso di concludere la corsa in zona punti.

Tornando a scorrere la classifica troviamo Kryll Small in settima posizione, davanti a Sebastian Ogaard. Hanno terminato la loro corsa in voltata Taylor Barnard, Santiago Ramos e Francesco Pizzi con quest’ultimo ad avere la meglio per la nona posizione. Buon debutto per il figlio d’arte Lorenzo Patrese, capace di recuperare diverse posizioni rispetto alla sessione di qualifica e classificarsi sedicesimo. Tra i ritirati di lusso da segnalare Sebastian Montoya, coinvolto incolpevolmente in un contatto con Axel Gnos nelle fasi centrali della corsa. Domani si completerà il weekend della Italian F4 con le gare 2 e 3.

Samuele Fassino