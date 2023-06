Il quarto round stagionale dell’Italian F4, disputato quest’oggi a Monza, si apre con un successo di Arvid Lindblad. Il britannico festeggia nel post gara approfittando di una sanzione inflitta all’americano Ugo Ugochukwu, primo a tagliare il traguardo alla bandiera a scacchi. Il portacolori di PREMA scivola fuori dalla zona punti, Brando Badoer e Tuukka Taponen completano il podio definitivo.

LINDBLAD VS BADOER

E’ una prima parte di gara senza esclusioni di colpi. Fin dalle prime battute vediamo la battaglia che anima la corsa fra Brando Badoer, padrone di casa, e Arvid Lindblad, leader del campionato.

I due si scambiano più volte posizione in una lotta serratissima per la leadership, ma i piloti dietro al duo di testa non restano certo a guardare. Ugo Ugochukwu inizia la rimonta con tanti bei sorpassi, prima nei confronti di Taponen, poi tocca a Sztuka, quindi di nuovo Taponen.

Proprio quest’ultimo, insieme al pupillo McLaren, si aggiungono al gruppetto di testa, con Lindblad al comando seguito da Badoer, mentre Nicola Lacorte attende alle spalle dei battistrada.

LA SAFETY CAR CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA: UGOCHUKWU TAGLIA PER PRIMO IL TRAGUARDO, MA LINDBLAD VINCE

La Safety Car entra in pista a causa dell’uscita di Guido Luchetti, che esce di scena rompendo una sospensione all’altezza della Parabolica-Alboreto. Alla bandiera verde, arrivata nelle ultime battute di gara, sono nuovamente tutti vicini: Ugochukwu è secondo dopo aver superato Badoer, mentre Lindblad è leader.

La battaglia è serratissima tra Lindblad e Ugochukwu: l’ultimo giro è incredibile, con lo statunitense che tiene testa al britannico, nonostante una sbavatura. Nel frattempo, dietro, Badoer e Taponen si toccano, ma l’italiano riesce a tagliare il traguardo davanti al connazionale Lacorte.

In seguito arrivano le penalità per il pilota Mclaren Junior: Ugochuwku è accusato di aver effettuato una manovra pericolosa sul britannico Lindblad ed aver effettuato un paio di sorpassi oltre i limiti della pista.

Il pilota Prema, deve quindi cedere la coppa all’avversario. Penalizzato anche Nicola Lacorte, che ha tagliato il traguardo quarto. Al figlio d’arte gli vengono aggiunti 5 secondi in più sul tempo finale, per aver superato Kacper Sztuka fuori dai limiti della pista.

Il successo va quindi a Arvid Lindblad, davanti a Badoer, Taponen, Sztuka e Alfio Spina.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE

Arvid Lindblad guadagna punti importanti grazie al successo e tenta la fuga in classifica portandosi a quota 171.5 punti. Il pesante zero dovuto alle penalità, condiziona Ugo Ugochukwu, che segue a distanza il pupillo Red Bull con 121 punti, mentre James Wharton resta al terzo posto con 103.5 punti.

Domani gara-2 e gara-3 saranno disputate rispettivamente alle ore 8.40 e 14.20.

Giulia Scalerandi

