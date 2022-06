Andrea Kimi Antonelli mostra ancora una volta tutto il suo talento vincendo gara-1 di Misano grazie un sorpasso mozzafiato ai danni del rivale Rafael Camara. Il pilota brasiliano chiude secondo dopo un’ottima partenza e una strenua difesa della sua leadership bucata solo nel finale di gara. Podio e prima posizione del campionato Formula 4 Italia confermata per Alexander Dunne.

Antonelli fa incetta di pole position

Nella mattinata è Antonelli a dominare la doppia sessione di qualifica. Nel primo turno il pilota bolognese ha preceduto di oltre 2 decimi il rivale nonché compagno di team Rafael Camara, seconda fila per James Wharton e il leader di campionato dopo il round 1, Alex Dunne. Antonelli si ripete anche nella qualifica 2, rifilando questa volta un distacco di 4 decimi al secondo classificato, Alexander Wurz. Le Prema occupano tutte le prime cinque posizioni con Wharton e Camara in seconda fila e Laursen ad aprire la terza. Anche il secondo miglior riferimento del turno è ad appannaggio di Antonelli che scatterà così dalla pole in tutte e tre le gare del weeekend.

Partenza migliore per Camara

Al via Camara sorprende Antonelli in curva 1 portandosi al comando, Wurz sopravanza Dunne formando un quartetto Prema a guidare il plotone. Diversi contatti e testacoda nel corso del primo giro e conseguente ingresso della safety car: tra i protagonisti escono di scena Sztuka, Barnard e Stenshorne. Al restart Antonelli mostra un ritmo migliore rispetto al leader e tenta di impensierire Camara ma la difesa del brasiliano è impeccabile e il talento italiano non riesce a trovare lo spazio per inserire la propria Tatuus.

Sorpasso da standing ovation e vittoria in gara-1 a Misano per Antonelli

Il duello, a tratti appassionante, si conclude a due giri dal termine quando Antonelli sferra alla curva del Carro un attacco perfetto, un vero sorpasso da manuale, contro il quale nulla può Camara. All’inizio della tornata successiva Dunne approfitta della lotta tra Wharton e Wurz per sopravanzarli entrambi e portarsi in terza posizione. Si conclude così una gara ricca di emozioni: vince Antonelli, concedendosi anche il giro veloce nella tornata finale, davanti a Camara e Dunne.

Alexander Dunne resta leader di campionato perdendo solo 3 punti da Camara, primo rivale a 8 punti di distanza. Recupera terreno Antonelli dopo il difficilissimo weekend di Imola. Chiude ai piedi del podio, in quarta posizione, Charlie Wurz, davanti al compagno di colori James Wharton. Troviamo un’altra Prema in sesta posizione, quella di Conrad Laursen.

Si conferma in grande crescita Maya Weug che porta la sua vettura del team Iron Dames in settima posizione davanti a Marcus Amand, ottavo. La zona punti si completa con Nikita Bedrin ed alla sopresa Emerson ‘Emmo’ Fittipaldi. Buone rimonte per gli italiani Alfio Spina e Brando Badoer, che chiudono non lontani dalla zona punti in dodicesima e quattordicesima posizione. Domani le due gare conclusive del round 2.

Samuele Fassino