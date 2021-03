Hamda Al Qubaisi parteciperà con il PREMA Powerteam nel Campionato Italiano di Formula 4 nella stagione 2021. La diciottenne degli Emirati tenterà la sua seconda stagione nella serie, mentre sarà impegnata anche in round selezionati del campionato tedesco.

Membro del programma Abu Dhabi Racing, Hamda è figlia di Khaled Al Qubaisi, pilota di gare endurance, e sorella minore di Amna Al Qubaisi. Avendo iniziato la sua carriera professionale nel 2019, ha vissuto la sua prima stagione a tempo pieno nel 2020, tra Europa ed Emirati Arabi, migliorando costantemente i suoi risultati, nonostante i problemi logistici causati dalle restrizioni di viaggio per la pandemia. Ha brillato nella scorsa stagione, conquistando vittorie e lottando spesso per le posizioni di vertice.

Proveniendo da un inverno vincente nella serie di F4 degli Emirati Arabi Uniti, ha ottenuto tre piazzamenti nella top-10 complessiva. All’inizio del 2021, ha già raccolto altre tre vittorie negli Emirati Arabi, ponendo le basi per il proseguimento della stagione.

Grande entusiasmo da parte del Team Principal Prema: “È fantastico dare il benvenuto ad Hamda nel nostro team per la stagione 2021. Abbiamo già lavorato con lei in passato. È stata un’esperienza davvero positiva. Ha una passione genuina per il motorsport e il suo entusiasmo è stimolante e motivante. Non vediamo l’ora di vederla fare sempre più progressi in questo percorso. Ha già impressionato in questa stagione nel campionato degli Emirati Arabi Uniti e sono sicuro che si può solo migliorare”.

Immensa soddisfazione da parte della giovane Hamda: “Sono molto entusiasta di unirmi a Prema nel 2021 per la mia partecipazione al campionato italiano di Formula 4. Ho avuto una grande stagione nella serie degli Emirati Arabi Uniti. Non vedo l’ora di iniziare a prepararmi per questa in Europa con tutto il team. Un grande ringraziamento ad Abu Dhabi Racing, Strata, Kaspersky e alla mia famiglia per il continuo supporto!”

La partecipazione al campionato italiano della giovane Hamda Al Qubaisi con Prema inserisce un tocco rosa nella serie, che sta vedendo definirsi il proprio schieramento per la stagione 2021.

Anna Mangione

Leggi anche: ITALIAN F4 | MERCATO PILOTI: MONTOYA RIMANE CON PREMA