L’Italia del calcio si è laureata campione d’Europa, dopo il successo a Wembley contro l’Inghilterra ai calci di rigore. La partita degli Azzurri è stata seguita da una larga fetta di italiani, tra maxi-schermi e TV. Non hanno fatto eccezione i vari piloti e scuderie, che solitamente animano i paddock di tutto il mondo.

Le Case

DUCATI su Twitter: ”Fate sventolare la vostra bandiera italiana! Congratulazioni alla squadra Italiana per la clamorosa vittoria nella finale degli Euro 2020. Complimenti all’Inghilterra per la grande lotta”.

🇮🇹 Wave your Italian flag! 🇮🇹 Congratulations to the Italian team for a tremendous victory in the Euro 2020 Final! Complimenti to England for the great fight 👏👏 pic.twitter.com/N6IEC1s3HJ — Ducati (@DucatiMotor) July 11, 2021

FERRARI su Twitter: ”Campioni d’Europa! Bravi Azzurri!!!”. I ragazzi di Maranello sono scatenati, con la risposta ad un tweet Mercedes giocato sul motto “it’s coming home” (casa), piuttosto che “it’s coming Rome” (Roma): ”Sta arrivando a Roma. In effetti è già qui!”

SCUDERIA ALPHA TAURI, team F1 di Faenza su Twitter: ”It’s coming to Rome!”, la coppa sta arrivando a Roma!

I piloti

MARC MARQUEZ, pilota MotoGP, 8 volte campione mondiale su Twitter all’indomani della finale: ”Buongiorno Italia!”

Buongiorno Italia🇮🇹🏆👏🏼 — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 12, 2021

NICHOLAS LATIFI, pilota Williams F1 su Twitter scherza prima e poi festeggia, nel prepartita dichiara: ”Forza Azzurri… sono per metà italiano!”

Forza Azzurri!! ….. I am half Italian!⚽️#ITA — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) July 11, 2021

ANTONIO GIOVINAZZI, pilota Alfa Romeo Formula 1 su Twitter: ”Quanto è straordinariamente bello essere italiani?”

Gli inglesi

LANDO NORRIS, pilota Mclaren Formula 1 su Twitter: ”Congratulazioni all’Italia! Ci hai reso così fieri, Inghilterra!”

Congrats on the win Italy. You did us proud @England 👏 — Lando Norris (@LandoNorris) July 11, 2021

Lando, tra l’altro, al termine della finale è stato derubato di un orologio del valore di 46 mila euro e che è rimasto abbastanza scioccato dopo questo episodio.

GEORGE RUSSELL, pilota Williams Formula 1 su Twitter: ”Orgoglioso dei ragazzi e orgoglioso di essere inglese. Hanno dato al paese così tanto di cui festeggiare nel corso dell’ultimo mese”.

Proud of the boys and proud to be English. They’ve given the country so much to cheer about over the past month! Keep your heads held high 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ — George Russell (@GeorgeRussell63) July 12, 2021

Non hanno twittato ma hanno postato Instagram Stories festanti alcuni italiani della Motogp: Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Lorenzo Savadori, Enea Bastianini e Luca Marini.

Ha invece postato un video con il gol al minuto numero 2 del primo tempo di Luke Shaw e del rigore realizzato dal centravanti del Totthenam Harry Kane, il 7 volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, per poi postare dopo la parata decisiva di Donnarumma che ha regalato il successo all’Italia, una bandiera inglese affiancata da un cuoricino spezzato e un messaggio: ”Dannatamente orgoglioso di voi, ragazzi”.

COMMENTO FINALE

Quella degli Azzurri è una vittoria fantastica partita da un percorso iniziato dopo quella funesta Italia-Svezia che ci ha estromesso dai Mondiali 2018 in Russia. La squadra è stata data in mano a Roberto Mancini che ha saputo portarci in cima al continente con scelte a volte sorprendenti, ma che ci hanno fatto gioire.

Giacomo Da Rold

