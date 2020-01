Quella che inizierà il 15 marzo da St. Petersburg sarà l’ultima stagione completa di Tony Kanaan in IndyCar. L’iconico pilota brasiliano, infatti, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa tenuta nella giornata odierna, che gareggerà nelle cinque gare ovali in calendario.









“Ripenso a tutti questi anni di gare in IndyCar e la prima cosa che mi viene in mente è la fortuna di essere stato al livello più alto di questo sport per così tanto tempo. Sono entrato in questo sport come un ragazzo di 23 anni con molte speranze e sogni e posso dire, senza dubbio, che ho realizzato tutto ciò che volevo ”, esordisce un emozionato Kanaan davanti ai mircrofoni.



“Ora ho 45 anni, fans, vittorie, podi, record, un campionato e una Indy 500. Sento e so che posso ancora farlo per molto tempo, ma come tutto il resto della vita c’è anche un ciclo nelle corse. Per molto tempo, mi è stato chiesto quando sarei andato in pensione e la mia risposta è stata sempre la stessa: il giorno in cui mi sveglio la mattina e mi sento come se non potessi più farlo, è allora che andrò in pensione“.

DECISIONE PRESA CONTROVOGLIA

“Sfortunatamente, ci sono altre cose da prendere in considerazione quando si pianifica il futuro, e probabilmente la più importante è quali sono le opzioni disponibili. Per il 2020, la mia migliore opzione era quella di gareggiare nei cinque ovali della stagione IndyCar, lo sport che mi ha dato così tanto e che amerò per sempre. Non ho finito con le corse, questo è certo. Ho deciso che quest’anno avrei fatto un passo indietro e mi sarei goduto queste cinque gare, avrei avuto tempo per la mia famiglia e i miei fans. Ho corso 23 anni in IndyCar ed è difficile immaginare che sia la mia ultima. Non è stata mia la decisione di correre solo 5 corse“, la conclusione del 45enne brasiliano che, rimasto senza sponsor, a dovuto a malincuore optare per una stagione non intera.

Non disdegnando future partecipazioni alla 500 Miglia di Indianapolis ma escludendo categoricamente la possibilità di disputare stagioni intere o parziali.

23 ANNI DI RECORD E SUCCESSI

I numeri di Tony Kanaan in IndyCar sono importanti: 17 vittorie, 15 pole position e 78 podi nelle sue 377 partenze in carriera, che lo collocano al secondo posto di tutti i tempi, preceduto solamente dalla leggenda Mario Andretti fermo a 407. È anche l’ “Ironman” di questo sport, con il record attivo per il maggior numero di partenze consecutive (317) iniziate al Portland International Raceway nel 2001.

OPZIONI PER IL FUTURO

“Mi piacerebbe essere ancora coinvolto nell’ IndyCar in una certa misura. Ho anche offerte per gareggiare in diverse serie, ma al momento non è la mia priorità“. In realtà il brasiliano potrebbe dedicarsi alle ruote coperte, dove ha ottenuto diversi successi negli anni passati: la divisione LMP2 della 12h di Sebring e la vittoria generale della 24h di Daytona nel 2015.

Vincenzo Buonpane