Nella serata di oggi la NTT IndyCar Series ha annunciato l’avvio della stagione 2020, posticipato come per tutti i campionati motoristici, per la data del 6 giugno. Si ripartirà su dal Texas e dal tracciato ovale del Genesys 300 al Texas Motor Speedway.

Uno spiraglio di luce per il motorsport che, tra meno di un mese, potrà celebrare l’avvio di uno dei campionati più importanti del pianeta. Come comunicato dall’account Twitter della serie, infatti, il campionato 2020 prenderà ufficialmente il via dal Texas Motor Speedway che così per la 24a volta sarà sede di una gara dell’IndyCar.

PROGRAMMA STILE…FORMULA E

Nonostante l’ottima notizia, però, il Covid-19 sarà ancora ben presente nella mente di tutti e a tal proposito, infatti, gli organizzatori per questo evento concentreranno tutte le sessioni in un solo giorno. In pieno stile Formula E insomma, con prove libere, qualifiche e gara tutte concentrate nella giornata di sabato 6 giugno. Per consentire lo svolgimento del programma in un giorno, la lunghezza della gara è stata accorciata da 248 giri a 200.

LE MISURE DEL WEEKEND

Oltre all’assenza di pubblico, come accadrà anche per gli altri campionati che seguiranno l’IndyCar nella ripresa, vi saranno restrizione rigorose anche sul personale dei vari team che sarà sottoposto ad un sistema di screening sanitario e sarà limitato come numero allo stretto necessario.

LA SODDISFAZIONE DELLA NTT INDYCAR SERIES

“Siamo entusiasti e pronti a dare il via alla stagione della NTT INDYCAR SERIES al Texas Motor Speedway“, ha dichiarato Jay Frye, presidente di INDYCAR. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Eddie Gossage, l’intero team TMS e i funzionari della sanità pubblica su un piano d’azione che garantirà la sicurezza dei partecipanti al nostro evento insieme a un entusiasmante ritorno alla competizione per i nostri piloti, team e spettatori che si sintonizzano nel mondo.”

Vincenzo Buonpane