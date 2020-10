Posizionato tradizionalmente all’inizio della stagione, il Gran Premio di St. Petersburg sarà la chiusura di una caotica stagione 2020 della NTT IndyCar Series, con Scott Dixon e Josef Negarden a giocarsi il titolo. Con 32 punti di vantaggio a favore del neozelandese, un ruolo fondamentale lo potranno giocare gli altri piloti ma soprattutto le strategie, da sempre elemento fondamentale nei weekend di Gran Premio.

La gara di domenica, il 17 ° evento IndyCar a St. Petersburg dal 2003, si correrà per 100 giri pari a 180 miglia, dieci giri in meno rispetto al 2019, quando Josef Newgarden trionfò per la prima volta. Il Team Penske ha vinto qui nove volte, mentre Will Power e Sebastien Bourdais hanno vinto due volte ciascuno tra i piloti in attività, con l’australiano autore anche di ben 8 pole position.

LO STATO DI FORMA DEI CONTENDENTI

Ma come arrivano alla sfida finale Newgarden e Dixon? In maniera diametralmente opposta, visto che il #9 dopo un ottimo avvio di stagione, condito da tre vittorie, è incappato in una seconda parte decisamente sotto tono (Mid-Ohio 10 ° posto in entrambe le gare e Indy Harvest GP 9 ° e 8 °). Di contro il pilota del team Penske, invece, è venuto fuori, come si suol dire alla distanza, accorciando gara dopo gara un gap che solo poche gare fa pareva incolmabile.

LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Non essendoci il doppio punteggio le combinazioni che possono permettere a Newgarden di conquistare il suo terzo titolo non sono moltissime. Vediamo quali:

Newgarden vince con Dixon 13° o peggio

Newgarden vince con Dixon 12°, ma lo statunitense deve condurre la gara per il maggior numero di giri

Se non è un’impresa, poco ci manca. Ma l’IndyCar storicamente ci ha abituato a vedere pronostici sovverchiati dalle vicende in pista, senza contare che le caution e gli altri protagonisti in pista potranno far pendere l’ago della bilancia verso uno o verso l’altro dei pretendenti al titolo.

IL PROGRAMMA

Come spesso abbiamo visto in questo pazzo 2020, il format di gara sarà sviluppato su due giorni con questo programma (orari italiani):

Sabato 24 ottobre 16:55-18:25 Prove Libere

21:05-22:20 Qualifiche Domenica 25 ottobre

15:40-16:10 Warm-Up

19:30 Gara

La diretta della gara sarà fruibile tramite DAZN con diretta a partire dalle ore 19:30.

Vincenzo Buonpane