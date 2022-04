La NTT IndyCar Series apre il mese di maggio, che culminerà con l’edizione numero 106 della 500 Miglia di Indianapolis, con il GP of Alabama al Barber Motorsport Park. Tanti i motivi di interesse di un weekend dove ad avere i favori del pronostico è il team Penske, autentico dominatore di questo inizio di stagione con tre successi in altrettante gare.

L’anno scorso, il Barber o come chiamato da molti “Alabama Roller Coaster” aprì la stagione 2021 e il futuro campione della serie Alex Palou ottenne la sua prima vittoria in una gara davvero pazza. La situazione potrebbe essere la stessa anche in questa stagione che ha sì visto solo vittorie del team Penske, ma con Ganassi, Andretti e McLaren che hanno tutti mostrato ottimo ritmo.

IL TRACCIATO

Il Barber Motorsports Park è situato nella città americana di Birmingham nello stato Alabama. Ha una lunghezza di 3,7 km ed è stato inaugurato nel 2003. La pista prende il nome dal suo fondatore, George Barber, uomo d’affari statunitense, e a partire dal 2010 ospita gare del calendario della IndyCar Series. Accanto al circuito c’è il Barber Vintage Motorsports Museum, che dispone di una collezione di oltre 900 auto da corsa e motociclette.

LE STATISTICHE

L’Honda Indy Grand Prix of Alabama sarà il 12° evento IndyCar al Barber Motorsports Park.

I vincitori della gara che prenderanno parte al weekend sono: Helio Castroneves, Will Power, Josef Newgarden, Simon Pagenaud, Takuma Sato e Alex Palou.

POWER RE DELLE POLE

Tra i piloti in attività è Will Power ad aver conquistato più pole position (4 2010, 2011, 2014, 2017), seguito da Helio Castroneves (2 2012, 2015) e da Pato O’Ward (2021), Takuma Sato (2019), Josef Newgarden (2018) e Simon Pagenaud (2016), mentre sono cinque coloro che hanno trionfato partenza dalla prima posizione: Will Power nel 2011, Ryan Hunter-Reay nel 2013, Simon Pagenaud nel 2016, Josef Newgarden nel 2018 e Takuma Sato nel 2019

PENSKE PRIMEGGIA TRA I TEAM

Il Team Penske ha ottenuto sei vittorie al Barber Motorsports Park (2010, 2011, 2012, 2016, 2017 e 2018). Andretti Autosport, Chip Ganassi Racing, Ed Carpenter Racing e Rahal Letterman Lanigan Racing sono le uniche altre squadre ad aver ottenuto almeno un’affermazione. Andretti Autosport ha vinto nel 2013 e nel 2014 con Ryan Hunter-Reay. Ed Carpenter Racing con Josef Newgarden nel 2015, Rahal Letterman Lanigan Racing con Takuma Sato e Chip Ganassi Racing con Alex Palou.

SEI DEBUTTANTI

Saranno ben sei,Tatiana Calderon, Devlin DeFrancesco, Callum Ilott, Kyle Kirkwood, Christian Lundgaard e David Malukas, coloro che correranno per la prima volta il GP Alabama al Barber Motorsports Park, mentre non ci sono novità per quanto riguarda gli altri piloti.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Dopo la doppietta ottenuta in Texas e a Long Beach a guidare la classifica è Josef Newgarden con 118 punti davanti al compagno di scuderia Scott McLaughlin con 113, ad Alex Palou con 103 e Will Power con 102. Ma con un mese di maggio che mette in palio complessivamente più di 400 punti, non è difficile ipotizzare uno stravolgimento dell’attuale graduatoria.

IL PROGRAMMA

Il weekend del GP Alabama parte nella giornata di domani con la prima sessione di libere alle ore 22:00 italiane, mentre la seconda si disputerà sabato alle 16:00 nostrane, con le qualifiche alle 19 e la sessione finale di libere che chiuderà la giornata alle 23:20. Lo start della gara è previsto alle 19 italiane con la green flag che sventolerà alle 19:05. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse su Sky Sport F1.

Libere 1: Venerdì 29 Aprile 22:00

Libere 2: Sabato 30 Aprile 16:00

Qualifiche: Sabato 30 Aprile 19:00

Libere 3: Sabato 30 Aprile 23:20

Gara: Domenica 1 Maggio 19:05

Vincenzo Buonpane