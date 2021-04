Nel primo appuntamento stagionale della NTT IndyCar Series a trionfare è Alex Palou che, grazie all’ottima strategia, è riuscito ad avere la meglio sulla Penske di Will Power e sulla vettura del compagno di squadra e Campione in carica Scott Dixon

Solo 4° il poleman Patricio O’Ward che, dopo aver condotto in maniera agevole la prima parte di gara, ha subito l’undercut da parte di Palou non riuscendo più a recuperare la posizione persa. Fuori Ryan Hunter-Reay e Josef Newgarden, coinvolti in un incidente in curva 3 nel corso del primo giro.

CAOS AL PRIMO GIRO

Parte O’Ward che alla green flag non ha difficoltà a mantenere la leadership su Alexander Rossi e su Will Power, mentre perdono posizioni Scott Dixon e Marcus Ericsson. In uscita da curva 3, Newgarden finisce largo sul cordolo finendo in testacoda, venendo colpito da Colton Herta e Ryan Hunter-Reay. Nell’incidente vengono coinvolti anche Felix Rosenqvist e Max Chilton, con quest’ultimo che riesce a ripiegare ai box.

L’UNDERCUT DI PALOU

La ripartenza non fa registrare altri incidenti, con O’Ward che sembra poter prendere il largo ma è tallonato da vicino da un Alexander Rossi per nulla intenzionato a far scappare il pilota messicano. Al giro 16 è Simon Pagenaud ad inaugurare la girandola di soste, venendo imitato pochi giri dopo da O’Ward e Rossi.

Al comando passa Palou che immediatamente spinge forte sull’acceleratore portando il suo distacco su Power oltre i 6 secondi, prima di fermarsi per la sua sosta al giro 31, rientrando in pista di pochissimo davanti ad O’Ward. In curva 5 il messicano rompe gli indugi e supera lo spagnolo, aumentando decisamente il ritmo per guadagnare i secondi necessari a rientrare in testa dopo la sosta.

O’WARD PERDE TERRENO

Al giro 42 O’Ward si ferma per la sua seconda sosta, ma al rientro in pista il suo ritmo non è in linea con quello del primo stint di gara, e nel giro di poche tornate viene superato prima da Romain Grosjean e successivamente da Riinus Veekay, retrocedendo al 7° posto.

In testa si è portato nuovamente Alex Palou che ha incominciato ad ingaggiare un duello a suon di giri veloci con Will Power, riuscendo a perdere terreno solamente in occasione dei doppiaggi.

PRIMA VITTORIA PER IL TEAM GANASSI

Nelle battute finali il margine dello spagnolo si è ridotto solamente a causa dei doppiaggi, con Power che non è però mai riuscito ad imbastire un tentativo di sorpasso, e ad impedire la vittoria al pilota spagnolo, alla prima affermazione in carriera, e al team di Chip Ganassi che mai aveva trionfato sul circuito dell’Alabama.

PRIMI PUNTI PER GROSJEAN

Chiudono sul podio Will Power e Scott Dixon, mentre completano la Top 10 Patricio O’Ward (4°), Sebastien Bourdais (5°), Rinus Veekay (6°), Graham Rahal (7°), Marcus Ericsson 8°), Alexander Rossi (9°) e Romain Grosjean (10°).

Vincenzo Buonpane