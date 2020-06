Parte dal Texas la stagione 2020 della NTT IndyCar Series. Dopo l’avvio di St. Petersburg saltato all’ultimo momento e lo stop causato dal Covid-19, la serie americana è pronta per una stagione che in soli quattro mesi eleggerà il Campione 2020. Si riparte dal Texas Motor Speedway, con delle novità e non solamente nella entry list dei partenti.

La gara, solitamente di 600 chilometri, sarà accorciata a 300 e con un programma che si svolgerà interamente nella giornata di sabato. Novità anche sul fronte gomme con “solo” 9 treni a disposizione dei vari team nel corso delle varie sessioni. Una diretta conseguenza della chiusura forzata della Firestone, impossibilitata a costruire le coperture specifiche per questa gara.

IL CIRCUITO

Classificato come super speedway, l’ovale di Fort Worth ha una lunghezza di 1,5 miglia con quattro curve dal banking che varia dai 20° ai 24°. Costruito nel 1997 grazie a Bruton Smith, proprietario NASCAR dell’ epoca, l’anno scorso vide trionfare Josef Newgarden in un arrivo al fotofinish con Alexander Rossi. Tra i plurivincitori troviamo Helio Castroneves con quattro vittorie, poi Dixon (3) e Power (2), mentre Josef Newgarden, Graham Rahal, Ed Carpenter e Tony Kanaan hanno vinto una volta ciascuno.

NOVITA’ 2020

Una delle più interessanti novità è rappresentata dall’esordio del team McLaren, nato dalla fusione con l’Arrow Schmidt Peterson, che si presenterà ai nastri di partenza con una coppia di piloti giovani davvero interessanti: Patricio O’Ward e Oliver Askew. Tra gli esordienti troviamo anche Rinus VeeKay con il team Ed Carpenter, Ben Hanley con Dragonspeed e Alex Palou con Dale Coyne Racing. Tra loro non ci sarà Felipe Nasr, che causa mancanza di fondi non prenderà parte alla gara con il team Carlin che, quindi, schiererà solamente Conor Daly.

FAVORITI

La stop forzato non dovrebbe aver modificato granchè i valori in pista con Josef Newgarden favorito d’obbligo e con i soliti noti a contendergli la vittoria: Will Power, Simon Pagenaud, Scott Dixon e Alexander Rossi.

Attenzione anche alla pattuglia di ragazzini terribili, con Colton Herta chiamato alla riconferma di quanto di buono fatto nel 2019, così come Felix Rosenqvist e Santino Ferrucci che ben hanno figurato nel loro primo anno in IndyCar.

IL PROGRAMMA

Come detto concentrato interamente nella giornata di sabato, con la gara che scatterà alle 02:10 ora italiana con diretta televisiva sul canale Dazn.

Vincenzo Buonpane