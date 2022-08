Inizia il rush finale per la IndyCar, che a Gateway affronterà il terz’ultimo appuntamento stagionale. L’ovale situato alle porte di St. Louis, Missouri, sarà l’ultimo circuito di questo tipo in cui gireranno i piloti nel 2022, visto che in chiusura si andrà a Portland e Laguna Seca. Una tappa di importanza fondamentale, vista la situazione di classifica che vede cinque piloti racchiusi in 33 punti.

Il tracciato

L’ovale di Gateway può essere considerato un unicum nel suo genere. La lunghezza di 1,25 miglia (quindi 2,1 km) non deve trarre in inganno: verranno utilizzati assetti da short track simili a quelli già visti nelle due gare in Iowa. Vedremo quindi alettoni posteriori simili a quelli utilizzati sui tracciati stradali, ma meno elementi aerodinamici sull’asse anteriore.

L’impostazione delle quattro curve è ripresa da diversi tracciati, con le prime due molto strette in cui è necessario pestare sul freno. La 3 e la 4 hanno invece un raggio molto più ampio, paragonabile a quello riscontrabile sul Motegi Twin Ring, affrontato fino a qualche anno fa anche dalla Indy. Nel suo complesso, il layout ricorda quello del Darlington Raceway, storico per le corse americane.

La gara di Gateway sarà l’unica nel 2022 a corrersi in notturna, sotto la luce dei riflettori, aggiungendo così un ulteriore fattore di difficoltà alla sfida già di per sé complicata. Sarà come sempre spettacolare vedere le immagini delle vetture impiegate nel banking, alla luce dei fari, e sullo sfondo il monumentale Gateway Arch, simbolo della città del Missouri in tutto il mondo.

La classifica: una poltrona per cinque

Definire incerta l’attuale situazione in classifica piloti non renderebbe l’idea dello spettacolo a cui stiamo assistendo. La stagione 2022 è stata, e sarà fino al suo epilogo, un susseguirsi di colpi di scena che hanno lasciato un segno importante.

Il leader al momento Will Power. L’australiano del team Penske, forse il più costante del lotto, è a quota 450 punti. Staccato di sole sei lunghezze, alle sue spalle, troviamo colui che oggi è forse il pilota più in forma: il “vecchio” leone Scott Dixon. A metà stagione il kiwi del Chip Ganassi Racing, sembrava essere fuori dai giochi, ma una serie di buoni risultati coronati dalla vittoria di Nashville lo hanno prepotentemente rimesso in lizza per il titolo.

Terzo in graduatoria è Marcus Ericsson con 438 punti. Lo svedese, dopo essere stato a lungo leader, nelle ultime uscite è sembrato aver perso buona parte dello smalto mostrato alla Indy 500. Quinto il terzo alfiere Ganassi, anche se ormai stiamo parlando di un separato in casa: Alex Palou. Nonostante la sua situazione a dir poco complicata, il campione in carica continua a sfornare prestazioni solide e degne di nota, tanto da essere ancora perfettamente in lizza per il titolo.

Tra i due troviamo Josef Newgarden a tenere alto il vessillo di Penske Autosport nella sfida tra i due colossi del motorsport a stelle e strisce. Il driver del Tennesse viene dalla sconfitta patita in casa, a Nashville, e vorrà certamente rifarsi a Gateway.

Torna Carpenter, occhio alle sorprese

Per quanto riguarda la vittoria di tappa, attenzione ai piloti che potrebbero inserirsi a sparigliare le carte. Primo tra questi Pato O’Ward, che ormai non ha più nulla da chiedere alla classifica, ma sa essere molto incisivo sugli ovali. Occhi puntati anche su Scott McLaughlin, il primo in classifica dietro ai magnifici cinque, e che ha bisogno di un grande risultato per tenere vive le proprie speranze.

Da segnalare il ritorno in pista, come sempre sugli ovali, di Ed Carpenter, team owner della squadra omonima, sulla vettura numero 33.

Orari TV

La Bommarito Automotive 500 sarà trasmessa in diretta, come tutto il campionato 2022, da Sky, con il commento a cura di Matteo Pittaccio e Biagio Maglienti. Il programma è racchiuso in due giorni, venerdì e sabato, e presenta orari abbastanza particolari per l’Italia, dal momento che si tratta, come detto, dell’unica gara in notturna.

Venerdì 19 agosto

FP2: 22.15-23:00 diretta Sky Sport F1

Sabato 20 agosto

Q: 01:15-02:15 diretta Sky Sport F1

Domenica 21 agosto

Gara: 00:30-02:30 diretta Sky Sport F1

Nicola Saglia