Dopo la pausa estiva, torna in pista la Indycar, e lo fa con una new entry: Nashville! La capitale del Tennessee e della musica country vedrà per la prima volta sfrecciare tra le strade cittadine le monoposto Dallara. L’ultima volta che si corse da queste parti, infatti, era il lontano 2008, ma Dixon e soci si diedero battaglio nello storico Speedway, situato alle porte della città.

Il tracciato

I render rilasciati nei giorni scorsi hanno rivelato il layout della pista di Nashville. Si tratta di un tracciato che alterna tratti veloci, con lunghi rettifili, a curve strette a 90° in cui sarà fondamentale non sbagliare la traiettoria.

La partenza e il paddock saranno situati nei pressi del Nissan Stadium, casa della squadra di football dei Nashville Titans. Il punto più suggestivo sarà sicuramente il Korean Veterans Bridge, ponte di ferro che collega questa zona al centro cittadino. Dovrà essere percorso due volte per ogni giro, all’andata e al ritorno verso la zona dei box, con il Cumberland River a fare da “spettatore privilegiato”.

Particolare come la Start line sia posizionata proprio sul ponte, mentre l’arrivo è posizionato di fronte allo stadio. Punto chiave sarà sicuramente la staccata di curva 4, dove le vetture arriveranno lanciate al termine del lungo rettifilo e dovranno affrontare una lenta e secca destrorsa.

La situazione in campionato

Al rientro dalle ferie, a guidare la classifica è Alex Palou, il più veloce e costante tra gli alfieri del team Ganassi. Alle sue spalle, il primo inseguitore e Pato O’Ward sulla sua McLaren. Proprio il messicano sarà da guardare con un occhio di riguardo a Nashville: fino ad ora, infatti, ha mostrato di sentirsi particolarmente a suo agio tra i muretti e gli avvallamenti dei circuiti cittadini.

In grande rimonta nelle ultime uscite di Road America e Mid-Ohio è sembrato essere il team Penske, con Josef Newgarden sugli scudi. Davanti all’americano, però, quarto in classifica, troviamo Scott Dixon, sempre pronto a dire la sua. Attenzione anche a Colton Herta, bravo ma molto sfortunato nelle ultime gare.

Questi sono sicuramente i favoriti per la vittoria, ma le gare nelle città americane ci hanno abituato a continui colpi di scena, per cui il risultato sarà sicuramente in dubbio fino alla bandiera a scacchi. Il Big Machine Music City GP sarà il penultimo appuntamento cittadino della stagione, prima del gran finale di Long Beach.

Il programma

L’azione in pista inizierà nel pomeriggio di venerdì, con la prima sessione di prove libere. Sabato sarà invece assegnata la pole position, mentre domenica è prevista la gara, con partenza alle 23:30 italiane. La diretta in Italia sarà curata, come sempre in questo 2021, da Dazn. Qui il programma completo dell’evento.

Nicola Saglia