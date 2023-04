Josef Newgarden azzecca nuovamente i tempi giusti nella gara IndyCar al Texas Motor Speedway, portando a casa la sua seconda vittoria consecutiva nella PPG 375 sul catino da 1,5 miglia. Newgarden ha superato la Arrow McLaren di Pato O’Ward al giro 249 (su 250) qualche istante prima che Romain Grosjean concludesse a muro, innescando la quinta neutralizzazione, che ha concluso la gara.

I protagonisti

In terza posizione conclude Alex Palou. Newgarden ha condotto in testa 123 giri, chiudendo con una media di 169,917 mph. Il pilota di Nashville, Tennessee, non ha fatto regali tenendo testa ai suoi compagni di podio e agendo di precisione nelle fasi cruciali della gara. David Malukas conclude in quarta posizione, mentre chiude la top-5 il sei volte campione della serie Scott Dixon.

Con questo risultato O’Ward prende il comando delle operazioni in campionato con 82 punti. Marcus Ericsson, vincitore a St. Petersburg, scende in seconda posizione con 75 punti. O’Ward ha dominato in lungo e in largo per una buona fetta di gara: sale al comando al giro 109 e nell’arco di cinquantuno tornate doppia tutti, ad eccezione di Newgarden, che inseguiva a poco più di un secondo e mezzo.

Negli ultimi venti giri, però, i giochi erano riaperti. Del resto al giro 179 il compagno di squadra di O’Ward, Felix Rosenqvist (partito in pole-position), perde il controllo della propria vettura, innescando una neutralizzazione. Il dominio di O’Ward evapora letteralmente tra chiamate ed azzardi strategici. Dalla ripartenza, al giro 193, la gara ha visto quattordici cambi di leader con O’Ward e Newgarden protagonisti negli scambi di posizione finali della gara IndyCar al Texas Motor Speedway.

Risultati

Luca Colombo