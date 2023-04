E’ di Felix Rosenqvist la pole position per Ppg 375 sull’ovale del Texas Motor Speedway. Lo svedese del team McLaren, alla sua seconda partenza al palo al TMS, ha preceduto il neozelandese Scott Dixon e il compagno di squadra Alexander Rossi.

BENE MCLAREN

Sceso come decimo, per via del format che prevede sugli ovali che a decidere l’ordine di qualifica sia la classifica, lo svedese è stato il primo e unico pilota a scendere sotto la media delle 220 miglia orarie, conquistando la sua quarta pole position in IndyCar, la seconda consecutiva sull’ovale del Texas. Dietro Rosenqvist, ben tre specialisti della categoria hanno provato nei rispettivi due giri a rovesciare l’esito finale, ma sia Scott Dixon (2°), sia Alexander Rossi (3°) e Josef Newgarden (4°) nulla hanno potuto contro la prestazione del #7 della McLaren. A conferma dell’ottima giornata del team ex Schmidt Peterson anche il 5° posto di Pato O’Ward.

SATO DAVANTI A PALOU

Ottima la qualifica anche per Takuma Sato, che al suo esordio stagionale con il team Ganassi, ha chiuso al 6° posto davanti al compagno di scuderia Alex Palou (7°) e alla Penske del Campione in carica Will Power penalizzato nel corso del suo secondo tentativo per aver attivato il limitatore. Chiusura di top 10 per David Malukas e Colton Herta.

BENE PEDERSEN TRA I DEB

Dei tre esordienti, Benjamin Pedersen ha messo a segno una prestazione sorprendente. Il pilota della vettura numero 55 di AJ Foyt Racing ha chiuso al 13° posto, risultando più veloce del suo compagno di squadra Santino Ferrucci e di molti altri piloti ben più esperti.

Tra questi Scott McLaughlin, solo 15°, e il più veloce nella prima sessione di prove libere di questa mattina, e il vincitore della gara di San Pietroburgo Marcus Ericsson, che è stato l’ultimo a scendere in pista.

La bandiera verde per la gara di domenica è prevista per le 18:05 italiane con diretta su Sky Sport F HD.

Vincenzo Buonpane

