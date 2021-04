E’ di Josef Newgarden il miglior tempo nella seconda e conclusiva giornata di test ad Indianapolis in preparazione della 500 Miglia del 30 maggio. Il due volte Campione della serie ha preceduto Takuma Sato, Juan Pablo Montoya e Scott Dixon, mentre ha terminato 6° Conor Daly, che aveva chiuso al comando la prima giornata.

Ad una settimana dal via del Campionato 2021, i protagonisti della NTT Indycar Series si sono ritrovati sull’Indianapolis Motor Speedway per la due giorni di test in preparazione all’edizione numero 105 della mitica corsa sul catino dell’Indiana.

Prima giornata caratterizzata in apertura dal botto contro le barriere dell’olandese Rinus Veekay. Il portacolori dell’Ed Carpenter Racing ha perso il controllo della sua vettura in curva 1, andando a schiantarsi pesantemente contro le barriere di protezione. Uscito con le proprie gambe dall’abitacolo e portato al Medical Center del circuito per i check del caso, il 20enne olandese ha poi voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche: “Sono un po’ malconcio, ma sto bene. Posso guidare di nuovo. Voglio chiedere scusa alla squadra, volevo completare più giri possibili. L’incidente è stato molto sfortunato e mi dispiace molto. Si è trattato di un episodio molto strano. Mi sentivo bene in entrata, ma l’anteriore si è abbassato e l’ho perso. Una volta che succede, sei un passeggero”.

Dopo lo spavento per Veekay, per il team di Ed Carpenter la giornata è proseguita con le buone prove di Conor Daly e del pilota proprietario che hanno portato le loro vetture ad occupare le prime posizioni della classifica del Day 1 davanti a Scott Dixon, Felix Rosenqvist e Pato O’Ward.

Dopo due ore di attività, però, la pioggia ha costretto i team a terminare l’attività in pista con soli 21 piloti a completare una sequenza di giri veloci. Tra coloro che prendevano parte al Refresher test, bene si è comportato Sebastien Bourdais che ha preceduto Sage Karam ed Helio Castroneves.

Note to self: don’t post on social media you’re ready for the season with testing still to go. Nasty wind from the side swept me into the wall. Broken finger, but good to go again. Sorry to the team, these days were meant to get as many laps and I’m gutted we can’t do that now… pic.twitter.com/MnLZ81uAFH

— Rinus VeeKay (@rinusveekay) April 8, 2021