E’ Josef Newgarden il più veloce al termine della due giorni di test che l’IndyCar ha disputato all’Indianapolis Motor Speedway. Il pilota del team Penske, vincitore di due gare su tre in questa stagione, con la velocità di 229 miglia orarie ha preceduto il giapponese Takuma Sato e il vincitore dell’edizione 2019 Tony Kanaan.

NEWGARDEN VELOCISSIMO

In una sessione ritardata di quattro ore e mezza rispetto all’orario stabilito, causa gli acquazzoni che si sono scatenati sul tracciato, a fare la voce grossa è stato il #2 del team Penske che è risultato più veloce di 2,5 miglia orarie rispetto a quanto aveva fatto Scott Dixon nella prima giornata.

BENE SATO E KANAAN

Dietro Newgarden si sono ben comportati anche Takuma Sato e Tony Kanaan, quest’ultimo al volante della vettura del team Ganassi e davanti al compagno di team Scott Dixon, primo nel Day 1 e quarto nella classifica dei test combinati. Al 5° posto troviamo Scott McLaughlin, seguito da Marco Andretti, Alex Palou e Jimmie Johson, quest’ultimo il migliore dei sette rookie presenti alla due giorni di test.

SCIE FONDAMENTALI

In una sessione dove la stragrande maggioranza dei piloti per realizzare il tempo ha utilizzato la scia delle vetture davanti come traino, risalta il tempo di Rinus Veekay che, senza l’ausilio delle scie, è stato il più veloce con 221.314 precedendo in questa speciale classifica McLaughlin e Conor Daly.

NESSUNA CAUTION

Dopo gli spaventi del Day 1, soprattutto con Power, nella giornata conclusiva le uniche caution sono state attivate per le ispezioni alla pista, anche se in più di un’occasione è stato Romain Grosjean a rischiare il contatto con il muro in curva 1.

ASSENTE CASTRONEVES

L’unico pilota non in pista è stato il quattro volte vincitore in carica Helio Castroneves. Il quattro volte vincitore a Indy non ha potuto prendere parte alla sessione a causa dei danni all’anteriore, al lato destro e al sottoscocca della sua vettura a seguito di un testacoda in uscita dalla corsia di accelerazione all’interno della curva 2.

APPUNTAMENTO AL BARBER

La prossima gara della NTT IndyCar Series è la quarta gara della stagione, l’Honda Indy Grand Prix Alabama al Barber Motorsports Park nel weekend del 29 aprile-1 maggio.

Vincenzo Buonpane