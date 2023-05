Stefan Wilson non parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis di domenica dopo l’infortunio rimediato nel brutto incidente in Curva 1 avvenuto durante le prove di lunedì, che lo ha visto protagonista assieme a Katherine Legge: al suo posto correrà Graham Rahal.

L’incidente, avvenuto in Curva 1 durante l’ottava sessione di prove ufficiali (la prima dopo le qualifiche), ha visto Wilson colpito da dietro dalla sopraggiungente Katherine Legge. Entrambi i piloti hanno colpito il muro, Wilson frontalmente, per poi finire la corsa nuovamente sulle barriere. La collisione ha rappresentato il primo incidente del mese di attività a Indianapolis.

Katherine Legge è scesa dalla monoposto e, una volta al centro medico del catino, è stata dichiarata “fit”. Stefan Wilson ha avuto bisogno dell’intervento dell’ambulanza, per quanto il pilota abbia segnalato con il pollice come le sue condizioni non fossero così gravi come la brutalità dell’urto potesse far pensare.

Il team Dreyer & Reinbold, dopo il trasporto di Wilson all’ospedale, ha confermato la frattura della dodicesima vertebra toracica nell’impatto. Per questi motivi il pilota non potrà disputare la gara, nonostante il venticinquesimo posto conquistato in griglia dal pilota D&R – Cusick Motorsports. Sicuramente un brutto colpo per il pilota, all’unica entry dell’anno.

Graham Rahal, l’unico pilota non qualificato per l’edizione 107 della 500 Miglia di Indianapolis, prenderà il posto di Stefan Wilson. Rahal potrà dunque correre, ma ha detto di provare tristezza per Wilson. Le due famiglie sono vicine, soprattutto per il legame costruito negli anni con il fratello di Stefan, Justin, perito a Pocono nel 2015. Graham ha dichiarato: “Certamente mi dispiace per Stef. So quanto impegno mette durante l’anno per avere l’opportunità di essere qui. La famiglia Wilson sicuramente nella mia vita ha avuto un impatto molto forte. Tutto nella vita accade per una ragione, anche se a volte non ha molto senso.”

Will Power, che stava guidando nei pressi dell’incidente, ha detto che queste situazioni di pericolo accadono più in prova che in gara. Power ha dichiarato: “Devi stare molto attento perché il pedale del freno è lunghissimo. Quando [in prova, ndR] vedo un gruppo di vetture davanti lascio sempre spazio e sono consapevole che posso entrare in una situazione e non avere un posto dove andare. Non è come in gara in cui non puoi mai sollevare il piede. Ci sono quelli che escono dalla linea, che cercano di rientrare, piloti con pneumatici con differenti livelli di usura. Se non sei pronto la situazione può velocemente degenerare.”

Luca Colombo

Leggi anche: INDY 500 | QUALIFICA DA RECORD PER KATHERINE LEGGE