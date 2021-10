Il campionato Indycar si è chiuso da circa un mese, ma i team stanno già guardando con insistenza al 2022. Nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie interessanti, tra cui quella riguardante l’attuale terzo pilota di Aston Martin in F.1, il tedesco Nico Hulkenberg.

Nico prova la McLaren a Barber!

Dopo una stagione “in panchina”, è tempo per Hulkenberg di rimettersi dietro al volante di una monoposto. Nei rookie test in programma lunedì prossimo sull’impegnativo tracciato di Barber, in Alabama, il tedesco guiderà la McLaren Arrows. Sarà sicuramente un test probante per lui, che non sale in monoposto da circa un anno, dal Gp dell’Eifel della passata stagione quando sostituì Lance Stroll fermato dal Covid.

Nei giorni scorsi, il tedesco aveva chiaramente mostrato come le sue possibilità di tornare in F.1 fossero praticamente nulle, ma al momento non c’è nessuna indicazione che questo test possa poi sfociare in qualcosa di concreto. McLaren, infatti, ha già confermato entrambi i titolari Pato O’Ward, che si è giocato il titolo fino in fondo con Palou, e Felix Rosenqvist.

A Laguna Seca, Zak Brown aveva dichiarato di voler iniziare la stagione 2022 con due vetture, per poi ampliare successivamente il suo garage. “Una volta che avremo iniziato a lavorare su una terza macchina la schiereremo a tempo pieno, ma non accadrà ad inizio anno. Di sicuro avremo una terza vettura nel 2023 e forse la utilizzeremo ad un certo punto della stagione nel 2022”. Insomma, nulla di definitivo al momento.

Anche Logan Sargeant presente in pista

Insieme ad Hulkenberg, Logan Sargeant farà il suo debutto nei test di Barber. Il giovane statunitense dopo due anni di F.3, prima con Trident e poi con Charouz, proverà la vettura by Dallara del team di AJ Foyt. Una bella opportunità per un pilota dalle ottime caratteristiche, e che nel 2020 con la squadra italiana si è giocato il titolo fino alla fine con Piastri.

La squadra americana, in ogni caso, sarà molto impegnata nella valutazione dei piloti da scegliere in vista della stagione 2022. Oltre al giovane Sargeant, infatti, saranno presenti Dalton Kellett, già in pista nel 2021, il “vecchio” Seb Bourdais (come pilota part-time) e Tatiana Calderon, direttamente dal Giappone dove è impegnata in Super Formula.

Lundgaard firma con Rahal Letterman Racing

Dopo l’ottima prestazione mostrata al debutto sullo stradale di Indianapolis, in molti si aspettavano che Christian Lundgaard sarebbe tornato al di là dell’oceano. Ora è arrivata l’ufficialità: il danese correrà la prossima stagione con il team di Bobby Rahal.

“Sono molto entusiasta di unirmi al team Rahal Letterman Lanigan Racing. È una squadra fantastica che mi ha fatto sentire il benvenuto all’inizio di quest’anno quando ho fatto il mio debutto nella serie. Rappresenta la scelta perfetta e sono felice di unirmi a loro in questo prossimo capitolo della mia carriera”, ha dichiarato il danese.

Una bella svolta alla sua carriera, dopo i due anni in Formula 2 in cui probabilmente ha raccolto meno di quanto meritato. Il confronto con il team mate Pourchaire in questo 2021 è impietoso, ma evidentemente quanto mostrato in quell’evento one-shot di metà agosto ha convinto il team owner ed ex-pilota originario dell’Ohio a dargli una possibilità a tempo pieno, quindi anche sugli ovali.

L’arrivo di Lundgaard e i test di Hulkenberg e Sargeant mostrano un’attenzione sempre più grande dei piloti di scuola europea verso gli States. Un interesse che non fa altro che alzare la posta in una categoria già di per sé spettacolare e ricca di fascino e di qualità. Staremo a vedere se il tedesco riuscirà ad ottenere un posto già dalla prima gara di St. Petersburgh, o se dovrà attendere la terza macchina messa in pista dal team di Zak Brown.

Nicola Saglia