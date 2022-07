E’ di Colton Herta la pole position dell’Honda Indy Toronto. Il pilota del team Andretti ha avuto la meglio su un ritrovato Scott Dixon e su Josef Newgarden, mentre sono stati eliminati nelle prime fasi Will Power e Alex Palou.

Q1 GRUPPO 1

Poche le sorprese nel primo gruppo con Marcus Ericsson a fare la voce grossa chiudendo in testa la sessione davanti a Scott Dixon e Alexander Rossi. Bene anche Callum Ilott, David Malukas e Scott McLaughlin che chiudono la Top 6 dalla quale è escluso, a sorpresa, Pato O’Ward mai apparso veloce in tutto il weekend.

Q1 GRUPPO 2

Ben più movimentato il secondo gruppo che ha visto primeggiare Colton Herta davanti al rookie Devlin De Francesco. Ed è stato proprio l’italo canadese l’involontario protagonista del finale di sessione, quando andando a muro in curva 3 ha causato la bandiera gialla, diventata poi rossa per permettere di rimuovere la vettura di Alex Palou rimasta ferma in pista. Ripartita la sessione è stata una nuova bandiera rossa, causata dal botto di Kyle Kirkwood, a far chiudere in anticipo la sessione e a escludere di fatto, oltre allo spagnolo di Ganassi, anche Will Power che sarà costretto ad una nuova gara di rimonta domani.

Q2

Poche le sorprese anche nel Q2 con Alexander Rossi il più veloce davanti a Josef Newgarden e ad un sorprendente David Malukas, con Scott Dixon, Colton Herta e Scott McLaughlin accedere alla Fast Six estromettendo il sempre più positivo Callum Ilott, Felix Rosenqvist e il leader della classifica Marcus Ericsson.

FAST SIX

Come nelle precedenti sessioni tutti i piloti si sono immediatamente gettati in pista con le alternate. A trovare il giro perfetto è stato Colton Herta che, con il crono di 59,2698 secondi, ha conquistato la seconda pole position stagionale davanti a Scott Dixon e Josef Newgarden. Nulla da fare per Alexander Rossi che chiude la seconda fila davanti a David Malukas e Scott McLaughlin.

L’appuntamento con l’Honda Indy Toronto è per domani con la bandiera verde prevista per le 21:30 italiane.

Vincenzo Buonpane