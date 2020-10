Va a Josef Newgarden gara 1 dell’Harvest GP sullo stradale di Indianapolis. Il pilota del team Penske, dopo aver preso la testa della corsa poco dopo la metà gara, è transitato per primo sotto la bandiera a scacchi davanti ad Alexander Rossi e Rinus Veekay e complice la gara non brillantissima di Scott Dixon ha accorciato a 40 lunghezze il ritardo in classifica proprio dal neozelandese.

Con 108 punti palio, quindi, la partita per il titolo è più aperta che mai tra il Campione in carica e colui che, fino a questo momento, ha comandato la travagliata stagione 2020.

Eppure nella prima parte di gara lo show lo hanno prodotto Colton Herta e Rinus Veekay, che a suon di sorpassi hanno deliziato il pubblico presente sugli spalti. Ma l’esperienza e la sapiente gestione della vettura di Newgarden hanno avuto la meglio già nel corso della prima sosta, quando il pilota della Penske si è portato a ridosso del figlio d’arte, inducendolo poi all’errore quando mancavano 25 giri alla fine.

A quel punto a salire in cattedra è stato Alexander Rossi, un altro pilota in grado di sfruttare le strategie a proprio vantaggio. L’ex F1, infatti, grazie ad una sapiente gestione delle gomme nel finale di gara si è prodotto in una serie di sorpassi che lo hanno portato in seconda posizione, ottenuta dopo un duello fino all’ultima curva con Veekay.

E Dixon? Il neozelandese partito dalla P12 ha effettuato una corsa di rimonta ma commettendo diversi errori che lo hanno fatto terminare in nona posizione. Il leader della classifica già domani dovrà cercare un immediata reazione per difendere i 40 punti che ha di vantaggio su Newgarden.

RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP 1 Josef Newgarden 1 2 85 01:44:28.5561 34 Running 54 119.06 3 2 Alexander Rossi 27 8 85 01:44:42.8501 – Running 40 118.789 3 3 Rinus VeeKay 21 1 85 01:44:43.5938 15 Running 37 118.775 3 4 Colton Herta 88 3 85 01:44:45.9511 29 Running 33 118.73 3 5 Felix Rosenqvist 10 7 85 01:44:47.0141 1 Running 31 118.71 3 6 Will Power 12 4 85 01:44:54.6940 – Running 28 118.566 3 7 Graham Rahal 15 11 85 01:44:55.9328 5 Running 27 118.542 3 8 Jack Harvey 60 6 85 01:44:57.0872 – Running 24 118.521 3 9 Scott Dixon 9 12 85 01:44:59.3521 – Running 22 118.478 3 10 Marcus Ericsson 8 15 85 01:45:05.5288 – Running 20 118.362 3 11 Max Chilton 59 9 85 01:45:16.1074 – Running 19 118.164 3 12 Conor Daly 20 14 85 01:45:25.5109 – Running 18 117.988 3 13 Charlie Kimball 4 23 85 01:45:39.4530 – Running 17 117.728 3 14 James Hinchcliffe 26 18 85 01:45:40.5462 – Running 16 117.708 3 15 Santino Ferrucci 18 20 84 01:44:34.0358 1 Running 16 117.556 3 16 Simon Pagenaud 22 22 84 01:44:35.0298 – Running 14 117.538 3 17 Alex Palou 55 17 84 01:44:35.7544 – Running 13 117.524 4 18 Takuma Sato 30 24 84 01:44:42.2937 – Running 12 117.402 3 19 Ryan Hunter-Reay 28 13 84 01:44:53.7368 – Running 11 117.189 3 20 Helio Castroneves 7 19 84 01:45:03.8846 – Running 10 117 3 21 Sebastien Bourdais 14 16 84 01:45:19.0210 – Running 9 116.72 3 22 Pato O’Ward 5 10 84 01:45:23.2605 – Running 8 116.641 5 23 Sage Karam 24 21 84 01:45:35.2210 – Running 7 116.421 3 24 Dalton Kellett 41 25 83 01:44:41.9809 – Running 6 116.01 3 25 Marco Andretti 98 5 79 01:38:15.7776 – Mechanical 5 117.652 3

Si replica già da domani con la sessione di qualifica e gara 2 che scatterà alle 20:30 ora italiana.

Vincenzo Buonpane