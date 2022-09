Dominio di Scott McLaughlin nel GP Portland, penultimo appuntamento del campionato IndyCar 2022. Il neozelandese si è imposto sul compagno di squadra e su Scott Dixon, con quest’ultimo autore di una grande rimonta dalle retrovie. Ed ad una gara dal termine sono ben cinque i piloti in lizza per la vittoria finale, con l’ultimo appuntamento stagionale a Laguna Seca che promette spettacolo.

Una gara perfetta quella di McLaughlin che, oltre a permettere al pilota Penske di giocarsi il titolo all’ultima gara, aumenta anche i rimpianti per qualche passaggio a vuoto in stagione con parecchi punti persi per strada.

DOMINIO INCONTRASTATO

E’ stata una gara a senso unico quella del neozelandese, che fin dallo start ha fatto subito intendere di voler puntare all’obiettivo massimo, prendendo i largo nelle prime fasi di gara e lasciando la testa della corsa solo in occasione delle soste. Alle sue spalle Will Power ha cercato di massimizzare la strategia per portare a casa punti preziosi per la sua classifica, mentre è stata più complicata la gara per i diretti rivali per il titolo.

ATTARDATI NEWGARDEN ED ERICSSON

Tra questi Josef Newgarden e Marcus Ericsson. Il pilota del team Penske che partiva 8° causa penalità per la sostituzione del motore è risalito in maniera ottima fino alla 4a posizione, trovandosi poi svantaggiato nel finale con le gomme dure perdendo diverse posizione e terminando la sua gara in P8. Peggio è andata allo svedese di Ganassi, che ha provato a variare la strategia ma ha chiuso in P11 al contrario del suo compagno di squadra.

BENE DIXON

Di tutt’altro spessore, infatti, è stata la gara di Scott Dixon che partendo dietro non aveva alternativa se non quella di attaccare. Alla fine per il neozelandese è arrivato il podio, un piazzamento che lo tiene decisamente in gioco per il titolo, con uno svantaggio ridotto a 20 punti da Power.

LA GARA DEGLI ALTRI

Buon 4° posto per Pato O’Ward davanti a Graham Rahal e Colton Herta, posizione che comunque taglia definitivamente fuori il messicano dai giochi per il titolo. Chiudono la Top 10 Alexander Rossi (7°), Josef Newgarden (8°), Callum Ilott (9°) e Felix Rosenqvist (10°), mentre ha terminato solo in P12 il Campione uscente Alex Palou, anche lui matematicamente fuori dalla lotta per la vittoria finale.

BAGARRE IN TESTA

A Laguna Seca ne rimarrà solo uno. Non è il titolo di un film, ma è la cartolina di quello che accadrà tra sette giorni con ben cinque piloti racchiusi in 41 punti. Si va, infatti, dai 523 punti di Will Power ai 482 di Scott McLaughlin.

Only one more race to go. This is the 17th consecutive season the championship will be decided at the season finale.#INDYCAR // #DEFYEVERYTHING pic.twitter.com/MHk8aMGfTz — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) September 5, 2022

GRAN FINALE A LAGUNA SECA

L’appuntamento per il gran finale della NTT IndyCar Series 2022 è tra sette giorni per il Firestone GP of Monterey che decreterà il Campione 2022.

Vincenzo Buonpane