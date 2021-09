Sul circuito di Laguna Seca a trionfare è Colton Herta che, scattato dalla pole position, ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale davanti ad Alex Palou e Romain Grosjean. Con il secondo posto odierno e il contemporaneo quinto di O’Ward, lo spagnolo di Ganassi mette una seria ipoteca sul titolo.

Le emozioni non sono mancate in California, con una gara che se non ha messo la parola fine al campionato 2021, di sicuro ha indirizzato in maniera netta l’esito finale.

PRONTI…VIA! ED E’ SUBITO CAUTION!

Allo start parte bene Herta che, però, ha il suo bel da fare per tenere a bada uno scatenato Rossi che tenta fin dai primi giri l’attacco al poleman, finendo nella sabbia dopo un contatto proprio con il 26. Inevitabile la caution, con Herta a cercare di scavare un divario importante con gli inseguitori al restart della gara.

RITIRO PER POWER

Dopo aver ottenuto una buona posizione ed aver beneficiato del testacoda di Rossi, Power è costretto al ritiro con Palou che sale in seconda posizione poco prima della tornata dei pit stop. Tornata che apre Josef Newgarden e che vede il messicano Pato O’Ward perdere una posizione proprio a vantaggio dell’americano del team Penske.

TRAFFICO ALLEATO DI PALOU

Per Herta, saldamente al comando, i pericoli potevano arrivare solamente dalle soste e dal traffico. E’ così è stato sia in occassione della seconda sosta, sia in occasione dell’ultima, dove Palou ha sempre ricucito il gap dal leader ma senza poter mai sferrare l’attacco decisivo.

SUPER GROSJEAN

Il finale di gara ha visto come protagonista Romain Grosjean. L’ex Formula 1 ha tenuto un ritmo impressionante, superando in pochissime tornate prima Marcus Ericsson, poi Graham Rahal, andandosi a prendere la terza piazza.

SECONDA VITTORIA PER HERTA

Al termine dei 95 giri previsti a trionfare è stato Colton Herta, alla sua seconda vittoria stagionale, davanti ad Alex Palou e Romain Grosjean, con Graham Rahal (4°), Pato O’Ward (5°), Marcus Ericsson (6°), Josef Newgarden (7°), Simon Pagenaud (8°), Oliver Askew (9°) ed Ed Jones a chiudere la Top 10. In classifica generale Alex Palou guida con 517 punti, seguito da Palou a 482 e da Newgarden a 469.

Position Car Driver Team 1 26 Colton Herta Andretti 2 10 Alex Palou Ganassi 3 51 Romain Grosjean Coyne/RWR 4 15 Graham Rahal RLL 5 5 Patricio O’Ward McLaren SP 6 8 Marcus Ericsson Ganassi 7 2 Josef Newgarden Penske 8 22 Simon Pagenaud Penske 9 45 Oliver Askew RLL 10 18 Ed Jones Coyne/Vasser 11 28 Ryan Hunter-Reay Andretti 12 3 Scott McLaughlin Penske 13 9 Scott Dixon Ganassi 14 14 Sebastien Bourdais Foyt 15 60 Jack Harvey Meyer Shank 16 20 Conor Daly Carpenter 17 48 Jimmie Johnson Ganassi 18 21 Rinus VeeKay Carpenter 19 7 Felix Rosenqvist McLaren SP 20 29 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner 21 59 Max Chilton Carlin 22 77 Callum Ilott Juncos Hollinger 23 4 Dalton Kellett Foyt 24 6 Helio Castroneves Meyer Shank 25 27 Alexander Rossi Andretti 26 12 Will Power Penske 27 30 Takuma Sato RLL

Prossimo appuntamento il GP di Long Beach che chiuderà la stagione 2021 della NTT IndyCar Series.

Vincenzo Buonpane

