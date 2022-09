Alex Palou vince in maniera dominante il GP Firestone di Monterey di fine stagione al WeatherTech Raceway Laguna Seca nell’IndyCar. Lo spagnolo al centro di una diatriba di mercato tra Chip Ganassi Racing e McLaren Racing porta a casa la vittoria, mentre il campionato va nelle mani di Will Power, terzo al traguardo dietro ad un redivivo Josef Newgarden, che risale dalla venticinquesima posizione in griglia.

Gara

Lo spagnolo, partito dall’undicesima posizione in griglia per una penalità relativa ad un cambio motore, ha vinto con un largo vantaggio, più di 30 secondi. Palou non ha ancora chiarito dove andrà nel 2023, ma radio box parla di trattative che fissano il prezzo del suo “cartellino” su dieci milioni di dollari. La gara non passerà alla storia come la più movimentata e ha trovato risoluzione sull’anticipo dei pit-stop in vista di una safety-car nelle ultime fasi di gara, puntualmente uscita per un problema di Callum Ilott.

Il vincitore ha dichiarato: “Abbiamo faticato un po’ in alcune gare, specialmente nelle ultime due gare. Oggi è stato fantastico. Un lavoro fantastico da parte del team. La strategia era azzeccata ed è bello finire una stagione con una vittoria”. Alex ha preso il comando al giro 16 e ha condotto larga parte della fase finale di gara. Josef Newgarden (venticinquesimo al via e secondo al traguardo) avrebbe potuto dare fastidio al leader, ma evidentemente non poteva competere sullo stesso livello con la vettura del team Ganassi.

Campionato

Parlando di campionato, Will Power, scattato dalla pole-position, chiude in terza posizione, consolidando il margine di punti e vincendo il campionato. Newgarden, runner-up, ha sbagliato nel primo turno di qualifiche e in gara ha fatto di tutto per ribaltare l’inerzia, terminando al secondo posto. La strategia a quattro soste ha pagato, sfortunatamente non in ottica campionato. Ha dichiarato: “Mentalmente è stata una stagione faticosa. Cavalcare le montagne russe quest’anno mi ha portato a un punto di rottura in un paio di punti dell’anno. Congratulazioni a Will e a tutto il team. L’obiettivo finale è vincere un campionato per il Team Penske, e l’abbiamo fatto”.

Will Power dal canto suo ha capitalizzato la pole-position. Abile nel controllo sul primo stint, ha poi tenuto la rotta nei periodi di bandiera verde. L’australiano porta a casa il secondo titolo in carriera nell’IndyCar, tenendo testa ad una classifica che vedeva cinque piloti in lizza per il titolo al via dell’ultima gara. Nella classifica finale entra in top-5 Scott McLaughlin, che negli ultimi giri regola Romain Grosjean, scavalcando in classifica Ericsson e attestandosi al quarto posto con Palou al quarto posto in punti stagione.

Nota a margine per Christian Lundgaard: agevolmente quinto in gara, conquista il premio Rookie of the Year della stagione.

Statistiche

RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP 1 Alex Palou 10 11 95 02:03:31.0628 67 Running 53 103.277 3 2 Josef Newgarden 2 25 95 02:04:01.4440 5 Running 41 102.856 4 3 Will Power 12 1 95 02:04:04.9156 17 Running 37 102.808 3 4 Felix Rosenqvist 7 8 95 02:04:06.5950 5 Running 33 102.785 3 5 Christian Lundgaard 30 16 95 02:04:21.9529 – Running 30 102.573 3 6 Scott McLaughlin 3 7 95 02:04:27.1719 – Running 28 102.501 4 7 Romain Grosjean 28 4 95 02:04:29.0481 – Running 26 102.476 3 8 Pato O’Ward 5 5 95 02:04:31.0149 – Running 24 102.449 4 9 Marcus Ericsson 8 9 95 02:04:33.6875 – Running 22 102.412 4 10 Alexander Rossi 27 3 95 02:04:36.3859 – Running 20 102.375 4 11 Colton Herta 26 18 95 02:04:38.7111 – Running 19 102.343 4 12 Scott Dixon 9 13 95 02:04:39.0380 – Running 18 102.339 4 13 David Malukas 18 6 94 02:03:42.9319 – Running 17 102.027 4 14 Rinus VeeKay 21 14 94 02:03:43.7815 – Running 16 102.015 4 15 Devlin DeFrancesco 29 20 94 02:03:49.2391 – Running 15 101.94 3 16 Jimmie Johnson 48 23 94 02:03:57.8630 – Running 14 101.822 5 17 Simon Pagenaud 60 10 94 02:03:58.3072 – Running 13 101.816 4 18 Graham Rahal 15 19 94 02:03:58.5298 – Running 12 101.813 4 19 Helio Castroneves 06 12 94 02:04:00.8934 – Running 11 101.781 4 20 Jack Harvey 45 21 94 02:04:16.6418 – Running 10 101.566 5 21 Kyle Kirkwood 14 17 94 02:04:17.0269 – Running 9 101.56 4 22 Simona De Silvestro 16 26 94 02:04:21.8108 – Running 8 101.495 4 23 Takuma Sato 51 22 94 02:04:46.5209 – Running 7 101.16 3 24 Conor Daly 20 15 93 02:03:37.7699 – Running 6 101.012 6 25 Dalton Kellett 4 24 93 02:04:32.5177 – Running 5 100.272 3 26 Callum Ilott 77 2 37 00:47:29.8764 1 Mechanical 6 104.602 1

Luca Colombo

