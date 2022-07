E’ Josef Newgarden ad aggiudicarsi la gara 1 allo Iowa Speedway. Il pilota della Penske, dopo essersi accontentato delle seconda posizione nelle qualifiche, al restart dopo la prima caution ha preso il comando della corsa dominando fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Pato O’Ward davanti a Will Power, mentre ha chiuso in P10 il leader del campionato Marcus Ericsson.

PARTE FORTE POWER

Allo start parte bene il doppio poleman Will Power (che scatterà al palo anche nella gara di domani) che nei primi giri incrementa il suo vantaggio su Josef Newgarden e su Conor Daly. Al giro 23 è Jimmie Johnson a causare la prima caution finendo in testacoda all’uscita di curva 4 ma senza urtare contro le barriere, con diversi piloti che optano per per anticipare la sosta ai box. Al restart è Newgarden ad essere più pronto sorprendendo Power prendendo la testa della corsa, con l’australiano che deve incominciare a guardarsi anche dall’incessante procedere di Marcus Ericsson, scattato dalla P12 ma rapidamente portatosi nelle primissime posizioni.

SHOW DI JOHNSON

I primi 100 giri di gara sono scivolati via senza alcun acuto, con Jimmie Johson che si è distinto particolarmente in questa fase con una serie di sorpassi all’esterno (alcuni anche doppi) che lo hanno rapidamente portato in P6. Ma la rimonta dell’ex Nascar è stata interrotta bruscamente al giro 113 dalla seconda caution della gara causata dal botto di Felix Rosenqvist in curva 2.

DUELLO NEWGARDEN-ERICSSON

Alla ripartenza è il duello tra Josef Newgarden e Marcus Ericcson a ravvivare la gara con lo statunitense davvero bravo nel respingere gli attacchi dello scatenato svedese, prima che un’altra caution (per detriti in pista) ponesse fine alle ostilità. Il restart ha replicato il copione già visto in precedenza con il leader del campionato impegnato nella conquista della leadership della corsa ma pressato in questa occasione da Will Power, ritornato prepotentemente negli scarichi della vettura del team di Chip Ganassi.

CARPENTER A MURO

Manovra che l’australiano del team Penske concretizza al giro 134 quando con una bella manovra si sbarazza dello svedese e lanciandosi alla caccia di Newgarden. La rimonta di Power è stata interrotta dalla caution del giro 165 causata dal botto di Ed Carpenter in curva 4 che ha aperto la terza tornata di soste, dalla quale è uscito “vincitore” Alex Palou rientrato in pista in P4!

QUARTA PER NEWGARDEN

Gli ultimi 50 giri di gara hanno visto Power e O’Ward mettere una pressione notevole al leader della gara che, però, ha gestito in maniera autorevole la situazione fino alla bandiera a scacchi, con Newgarden che ha trionfato per la quarta volta in stagione davanti a Pato O’Ward e Will Power, con Rinus Veekay (4°), Scott Dixon (5°), Alex Palou (6°), Romain Grosjean (7°), Marcus Ericcson (8°), Graham Rahal (9°) e Christian Lundgaard a chiudere la top 10.

L’appuntamento con la NTT IndyCar Series è per gara 2 di domani, sulla distanza dei 300 giti, che chiuderà il weekend in Iowa

Vincenzo Buonpane