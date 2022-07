Dopo la vittoria di Scott Dixon a Toronto, con conseguente rientro nella lotta per il titolo del neozelandese, la NTT IndyCar Series si prepara ad affrontare l’unico double header della stagione sullo speedway in Iowa, tracciato che rientra in calendario dopo essere stato assente nella scorsa stagione.

IL CIRCUITO

Il breve percorso ovale dello Iowa Speedway è stato un appuntamento fisso del calendario delle gare sin dall’apertura nel 2006. Progettato con il contributo del famoso commentatore di NASCAR Rusty Wallace, l’ovale di 7/8 miglia vicino a Newton, ha ospitato gare della NASCAR e dell’IndyCar.

Lo Iowa Speedway è un tri-ovale di 0,875 miglia con un inclinazione variabile che lo porta ad avere una configurazione simile ad uno superspeedway molto più grande. Con tempi sul giro inferiori a 18 secondi, “The World’s Fastest Short Track” è eccezionalmente impegnativo fisicamente e mentalmente per i piloti.

LE STATISTICHE

Le due gare del fine settimana IndyCar, la Hy-VeeDeals.com 250 e la Hy-Vee Salute to Farmers 300, inquadrate nell’ Hy-Vee IndyCar Race Weekend saranno la terza e quarta gara su ovale della stagione 2022, conJosef Newgarden (Texas Motor Speedway) e Marcus Ericsson (Indianapolis 500) a trionfare nelle prime due. La restante gara ovale si svolgerà al World Wide Technology Raceway (20 agosto). Josef Newgarden è l’unico pilota in attività ad aver vinto più di una volta all’Iowa Speedway, con tre vittorie (2016, 2019, 2020 Race #2), mentre con un’affermazione troviamo anche Helio Castroneves (2017) e Simon Pagenaud (2020 Race #1).

Tra i team è l’Andretti Autosport a primeggiare con ben 7 vittorie nelle ultime 15 edizioni (Dario Franchitti 2007, Tony Kanaan 2010, Marco Andretti 2011, Ryan Hunter-Reay 2012, 2014 e 2015 e James Hinchcliffe 2013). Segue il Team Penske con quattro vittorie (Helio Castroneves 2017, Josef Newgarden 2019 e 2020 Gara #2 e Simon Pagenaud 2020 Gara #1), mentre Chip Ganassi Racing è fermo a due vittorie (Dan Wheldon 2008 e Franchitti 2009).

FORMAT DI QUALIFICA

Per l’unico doubleheader della stagione è previsto uno speciale formati di qualifiche che determinerò l’ordine di partenza di entrambe le gare. I piloti effettueranno due giri lanciati consecutivi sulle 0.875 miglia dello Iowa Speedway, con il primo che varrà per la gara del sabato e con il secondo che sarà valido per la gara di domenica.

DALY E NEWGARDEN ULTIMI POLEMAN

Questo formato è stato utilizzato per i doubleheader ovali nel 2020 all’Iowa e al World Wide Technology Raceway, con Conor Daly che ha ottenuto la sua prima pole in carriera nella per la prima gara in Iowa a 175.188 mph, e Josef Newgarden ha conquistato il primo posto per la seconda gara a 175.107, mentre al WWRT sono stati Will Power e Takuma Sato a partire dalla pole position.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Con il quinto posto di Toronto Marcus Ericsson ha incrementato il suo vantaggio nella classifica del campionato portandosi a +35 su Will Power. Ma nella lotta al titolo non sono da escludere Alex Palou, Josef Newgarden e Scott Dixon che con 7 gare ancora da disputare sicuramente renderanno la contesa incerta fino all’ultima miglia del campionato.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Le attività in pista inizieranno nella giornata di domani con la prima sessione di libere alle ore 22:30 italiane. Programma che prosegue nella giornata di sabato con le qualifiche alle 16:30 italiane e con la gara, di 250 giri, con start alle 22:00 nostrane, mentre lo start della gara di domenica, sulla distanza dei 300 giri, sarà dato alle 21:20 italiane.

VENERDI’ 22 LUGLIO

Prove libere 1 22:30

SABATO 23 LUGLIO

Qualifiche 16:30 (diretta Sky Sport Action)

Gara 22:00 (diretta Sky Sport F1)

DOMENICA 24 LUGLIO

Gara 21:20 (diretta Sky Sport F1)

Vincenzo Buonpane