È tempo di qualifiche a Detroit, l’ultima per l’IndyCar Series a Belle Isle. A spuntarla è Josef Newgarden. Dopo la 500 Miglia di Indianapolis, l’IndyCar torna su un circuito cittadino, e di conseguenza torna il format di qualifica a tre turni di eliminazione.

PRIMA FASE: SVETTANO CASTRONEVES E MALUKAS

La prima fase vede avanzare nel primo gruppo Helio Castroneves con il miglior tempo, mentre dal secondo gruppo è stata sorprendente la miglior prestazione del rookie David Malukas. Da segnalare il tempo cancellato nel secondo gruppo a Felix Rosenqvist per aver causato impeding ai danni di Jimmie Johnson. Sorprendono anche l’uscita di scena anticipata di Alex Palou e Will Power, i quali dovranno fare una gara di rimonta domani. Ecco i tempi dei due gruppi:

I gruppo

Castroneves – 1:15.4367 O’Ward – 1:15.5973 Ericsson – 1:15.6159 McLaughlin – 1:15.6765 Pagenaud – 1:15.8563 Grosjean – 1:16.0067 Daly – 1:16.0154 Kirkwood – 1:16.1255 Ferrucci – 1:16.1390 Lundgaard – 1:16.3068 DeFrancesco – 1:16.3374 Rahal – 1:16.4265 Kellett – NO TIME

II gruppo

Malukas – 1:14.8833 Rossi – 1:15.0288 Herta – 1:15.2003 Newgarden – 1:15.2262 Dixon – 1:15.3309 Sato – 1:15.3911 VeeKay – 1:15.5482 Power – 1:15.5731 Palou – 1:15.6121 Harvey – 1:16.8347 Johnson – 1:17.5499 Calderon – 1:18.3657 Rosenqvist – 1:18.6291

FAST 12: O’WARD AL COMANDO. GROSJEAN CONTRO LE BARRIERE

La Fast 12 vede un progressivo miglioramento dei piloti in pista, fino a quando Romain Grosjean ha ecceduto i limiti del cittadino statunitense, impattando contro le barriere. Romain scatterà 12° nella gara di domani per aver causato la full course caution. Ottava posizione, invece, per il vincitore della Indy 500 e neo-leader del campionato, Marcus Ericsson. O’Ward conclude la sessione al comando, mentre i restanti cinque che si andranno a giocare la pole sono:

O’Ward – 1:14.6681 Malukas – 1:14.8251 Castroneves – 1:14.8593 Pagenaud – 1:14.9172 Sato – 1:14.9363 Newgarden – 1:15.0289 Herta – 1:15.1043 Ericsson – 1:15.2279 Dixon – 1:15.4057 McLaughlin – 1:15.8670 Rossi – 1:16.2179 Grosjean – 1:16.9740

FAST 6: TERZA POLE A DETROIT PER NEWGARDEN

Infine, la Fast 6 dove viene fuori l’esperienza. Infatti, a conquistare la pole position del GP di Detroit è Josef Newgarden. Per l’americano del Team Penske si tratta della pole numero tre a Detroit. Newgarden ha dichiarato di essere sorpreso del risultato, nell’ultima sessione è riuscito a mettere assieme tutti i pezzi.

Al suo fianco, l’alfiere del Capitano troverà Takuma Sato. Seconda fila occupata dal duo Meyer Shank Racing con Pagenaud e Castroneves. Solo 5° Pato O’Ward, il quale era uno dei papabili contendenti alla pole. Chiude la Fast 6 Malukas che aveva esaurito in precedenza tutti i set di gomme Option. I tempi della Fast 6:

Newgarden – 1:15.2153 Sato – 1:15.3490 Pagenaud – 1:15.3951 Castroneves – 1:15.4538 O’Ward – 1:16.3301 Malukas – 1:16.6104

L’appuntamento con la gara di domani è alle 21:30 quando ci sarà l’ultima green flag della IndyCar a Belle Isle.

Antonio Fedele