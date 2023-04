E’ di Romain Grosjean la pole position del Children’s of Alabama GP sul tracciato del Barber Motosports Park. Il francese, alla sua seconda partenza al palo stagionale, ha preceduto lo spagnolo Alex Palou e il messicano Pato O’Ward. Solo 13° il leader della classifica generale Marcus Ericsson.

LOTTA SERRATA

Con due giri strepitosi Grosjean è riuscito ad avere la meglio sul Campione 2021, dietro per soli 0,0734 a dimostrazione di una Fast Six davvero tirata. Dietro di loro Pato O’Ward, vittorioso lo scorso anno, ha avuto la meglio sulla prima delle vetture del team Penske, quella di Scott McLaughlin, e su Scott Dixon e un sorprendente Christian Lundgaard. Singolare la decisione del neozelandese del team Ganassi di effettuare i propri crono con le morbide rispetto alle dure usate dalla maggior parte della concorrenza.

RAMMARICO NEWGARDEN

Messo fuori dal compagno di squadra proprio nel finale di Q2, Josef Newgarden si è dovuto accontentare della P7 anche per un giro non propriamente ai suoi livelli. Alle sue spalle partiranno Felix Rosenqvist e Rinus Veekay con Alexander Rossi a chiudere la Top 10. Altra qualifica al di sotto delle aspettative per Will Power (11°), mentre non è andata meglio al vincitore di Long Beach, Kyle Kirkwood che a causa di un testacoda in curva 2 si è dovuto accontentare del 12° posto.

INDIETRO ERICSSON

Si prospetta una gara in salita anche per il leader della classifica generale Marcus Ericsson, con lo svedese che scatterà dalla P13 davanti a Colton Herta e Callum Ilott. Peccato per Marcus Armstrong che, a causa di un impeding su Lundgaard, è stato penalizzato e partirà 25° quando grazie ai suoi due giri veloci aveva ottenuto una discreta P14.

RISULTATI QUALIFICA

Pos Name Team Car Q1 Q2 Q3 1 Romain Grosjean Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 1m05.683s 1m05.682s 1m05.839s 2 Alex Palou Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 1m05.587s 1m05.838s 1m05.913s 3 Patricio O’Ward Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 1m05.74s 1m05.751s 1m05.938s 4 Scott McLaughlin Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 1m05.747s 1m05.806s 1m05.951s 5 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 1m05.772s 1m05.898s 1m06.072s 6 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 1m05.834s 1m05.866s 1m06.16s 7 Josef Newgarden Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 1m05.588s 1m05.96s 8 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 1m05.869s 1m06.093s 9 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 1m05.78s 1m06.122s 10 Alexander Rossi Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 1m05.693s 1m06.209s 11 Will Power Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 1m05.976s 1m06.379s 12 Kyle Kirkwood Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 1m05.735s 1m06.396s 13 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 1m05.92s 14 Colton Herta Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 1m06.185s 15 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing Dallara DW12-Chevrolet 1m06.064s 16 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 1m06.243s 17 David Malukas Dale Coyne Racing/HMD Motorsports Dallara DW12-Honda 1m06.185s 18 Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport Dallara DW12-Honda 1m06.441s 19 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 1m06.25s 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 1m06.481s 21 Hélio Castroneves Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 1m06.271s 22 Agustín Canapino Juncos Hollinger Racing Dallara DW12-Chevrolet 1m06.515s 23 Sting Ray Robb Dale Coyne Racing Dallara DW12-Honda 1m06.592s 24 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 1m06.718s 25 Benjamin Pedersen AJ Foyt Racing Dallara DW12-Chevrolet 1m06.932s 26 Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 1m07.237s 27 Santino Ferrucci AJ Foyt Racing Dallara DW12-Chevrolet 3m49.146s

Appuntamento con lo start del Children’s of Alabama GP è per le 21:40 italiane della giornata di domani.

Vincenzo Buonpane