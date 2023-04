Va a Kyle Kirkwood il terzo appuntamento stagionale della NTT IndyCar Series. Lo statunitense del team Andretti, scattato dalla pole position, si è imposto su Romain Grosjean e su Marcus Ericsson conquistando così la sua prima vittoria nella categoria.

SUBITO CAUTION

Allo start Kirkwood riesce a mantenere la prima posizione nonostante gli attacchi di Marcus Ericsson con il gruppo che sfila via senza particolari problemi, eccetto Helio Castroneves che perde la sua Dallara in prossimita di curva 1, andando ad impattare contro le barriere e danneggiando la sua ala anteriore. Inevitabile la caution che, dopo pochi giri, lascia spazio alla ripresa della gara.

FUORI DIXON

Al giro 21 la gara perde uno dei suoi protagonisti, con Scott Dixon che finisce contro le barriere dopo un contatto con Pato O’Ward. La seconda caution è l’occasione per la stragrande maggioranza dei piloti in pista per rientrare ai box, con Kirkwood e Newgarden che in uscita della pitlane duellano per la prima posizione, con il poleman ad avere la meglio. Alla green flag, però, è il pilota del team Penske a beffare il #27 prendendo il comando della gara.